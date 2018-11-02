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Церковь им. Александра Невского в Бендерской крепости

В Приднестровье День народного единства отметят под звездным небом

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Праздник состоится на территории красивого и огромного по своим масштабам Александро-Невского парка, недавно открытого в Бендерской крепости, а завершится весьма необычно для подобного мероприятия.

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье День народного единства, 4 ноября, пройдет на территории парка Александра Невского, расположенного в Бендерской крепости. Парк недавно был официально открыт и теперь станет еще одним местом досуга приднестровцев и празднования грандиозных мероприятий.

Памятник Русской Славы в Бендерах в честь столетия вхождения Бессарабии в состав России
© Sputnik / Е. Кузин
Открывая неизвестные страницы истории: в Бендерах появилась хрестоматия

В программе значится праздничный салют, но он не станет завершающим аккордом события, как это бывает по традиции подобных мероприятий. Завершающим штрихом празднества станет киносеанс под звездным небом – демонстрация фильма об историческом прошлом Руси.

Активный отдых

Днем, в 14:00 в городе откроются национальные подворья, где можно будет испробовать изысканные блюда. А через час у Цареградских ворот публике представят тематический флешмоб, там же состоится выступление роты почетного караула. По периметру всего парка будут организованы площадки, где выступят музыкальные и театральные творческие коллективы левобережья.

Гостям праздника также предложат поучаствовать в строительстве арт-объекта "Наш дом – Приднестровье". Все необходимое для воплощения проекта будет предоставляться желающим на месте.

Зрители голосуют

Публику порадуют также красочным фейерверком, который который прогремит в 18.00. Но на этом праздничная программа не завершится. После того, как небо озарится искрами салюта, на широком экране покажут художественный фильм. Какую картину смотреть - решат сами гости праздника. 

Открывая неизвестные страницы истории: в Бендерах появилась хрестоматия>>>

Сейчас ведется интернет-голосование. Зрителям предоставили возможность выбора одной из шести кинолент о периоде Древней и Средневековой Руси. Среди них – известные картины "Александр Невский" (1938), "Александр. Невская битва" (2008), "Царь" (2009), "Викинг" (2016), "Легенда о Коловрате" (2017), " Стена" (2017).

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Теги:
праздник, День народного единства, Бендерская крепость, Приднестровье
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