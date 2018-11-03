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Архивные кадры: какой была реклама в Кишиневе сто лет назад

© Photo: Мой город Кишинёв
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (339)
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Реклама в Кишиневе — это не изобретение последних десятилетий: как и в любом другом городе, где, как правило, бойко ведется торговля, реклама — неотъемлемая часть урбанистического антуража. Смотрите архивные фото, какой была реклама в Бессарабии в первой половине ХХ века.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Кишиневец, профессиональный иллюстратор Игорь Удушливый, благодаря публикациям сайта Old Chisinau, собрал воедино многие образцы старинного дизайна различных логотипов и рекламных объявлений, публиковавшихся в Бессарабии в первой половине ХХ века.

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"Назвать примеры 1910-х годов графическим дизайном сложно, это скорее художественное оформление. Большинство компаний обходилось обычными надписями, дополненные орнаментами и рамочками. По-настоящему выделялись фотоателье, коих в царском Кишиневе хватало, все они отличались пышными эмблемами. Я допускаю, что создавались они на базе готовых шаблонов, так как встречаются повторы элементов и вряд ли рисовались с нуля. Это сложно назвать логотипами, по комплексности эти графические элементы были сопоставимы с иллюстрациями", — пишет Удушливый в соцсетях.

Реклама в Кишиневе, 1910-е годы
© Photo: Facebook / Igor Uduslivii
Реклама в Кишиневе, 1910-е годы

По его словам, в ту пору от "художника-оформителя требовали симпатичный шрифт, желательно с засечками, а также красивую рамку для надписи".

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"Если же речь шла о фотомастерской, то требовалось создать эмблему в виде полностраничной иллюстрации, античные образы приветствовались", — отмечает иллюстратор.

Но шло время, и в оформлении рекламы "заговорили" новые веяния.

Реклама в Кишиневе, 1920-е годы
© Photo: Facebook / Igor Uduslivii
Реклама в Кишиневе, 1920-е годы

"Реклама и вывески в Бессарабии в 1920-е годы во многом были эволюцией прежних графических решений, но стали чуть строже. Ушла прихотливая пышность иллюстраций. Текст по-прежнему любили украшать рамками, но те стали заметно лаконичнее. Главное концептуальное отличие — появление латиницы (Бессарабия в те годы находилась в составе Румынии — ред.), рекламные макеты по этой причине стали вертикальными, так как следовало размещать текст на румынском и русском", — пишет Удушливый.

Он напомнил одну интересную для той эпохи нашего края особенность — русскоязычная пресса в Бессарабии не подчинилась реформе русского языка в пролетарской России, и текст набирался по правилам старой орфографии вплоть до 40-х годов.

"С царских времен сохранились многие кишиневские компании и бренды, визуально они стали отличаться появлением латинской версии эмблем и названий. Реклама в тот период стала прагматичнее и функциональнее. Оформление перестало быть просто декором, а пыталось наглядно продемонстрировать товар. Формат стандартного объявления — изображение продукции, затем текст, причем название компаний стали активнее выделять. Логотипов в современном виде пока мало. Румынское влияние также ощущается, больше новых шрифтов, в частности, в стиле "неоромынеск" — смесь латиницы и старославянских литер", — замечает иллюстратор.

Затем он обращается к теме оформления наружной рекламы в 1930-х годах:

"В ходу вполне современные шрифты, логотипы и прочее. Кишинев в ту пору полон вывесок и рекламы, множество иностранных брендов — Kodak, Ford и т. д. Много достаточно лаконичных эмблем, даже фотоателье, обожавшие в 1910-е годы пышные иллюстрации в качестве фирменных знаков, переключились на небольшие и аккуратные логотипы".

Реклама в Кишиневе, 1930-е годы
© Photo: Facebook / Igor Uduslivii
Реклама в Кишиневе, 1930-е годы
Тема:
Узнай Молдову! (339)

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Теги:
реклама, Молдова, Кишинев, Кишинев, Культура и искусство
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