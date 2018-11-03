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Налоговая объявила о проверках: это касается многих предпринимателей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Зарплаты – "в конвертах", налоги – не в казне: что придумали сотрудники Налоговой службы?

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. С 29 октября Государственная налоговая служба возобновила кампанию под слоганом "Откажись от зарплаты в "конверте" – требуй соблюдения своих прав", которая предусматривает не только проверки, но и меры по информированию как работодателей, так и трудящихся о негативном влиянии теневой экономики.

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Как заявила руководитель управления методологии налогов и сборов Государственной налоговой службы Ольга Голбан в интервью Sputnik, трудоустройство по "черной схеме" и выплата сотрудникам зарплаты "в конверте" негативно влияют на государственный бюджет и бюджеты медицинского и социального страхования. В рамках кампании сотрудники налоговой проверят порядка ста предпринимателей с повышенным риском использования незадекларированного или частично задекларированного труда во всех отраслях экономики.

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"В период кампании сотрудники Налоговой совместно с представителями Национальной кассы социального страхования и Государственной инспекции труда предпринимают ряд мер для информирования, повышения осведомленности и консультированию сотрудников, работодателей, заинтересованных в применении корректного и эффективного трудового законодательства, а также для продвижения налоговой реформы", - сказала собеседница.

По ее словам, наложение санкций не всегда становится эффективным. Как считает специалист, с этой точки зрения необходимо проводить и просветительскую работу. Специалисты проводят беседы, в том числе, с будущими налогоплательщиками – школьниками и студентами.

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За девять месяцев этого года в результате действий, предпринятых в рамках кампании "Откажись от зарплаты в конверте - требуй соблюдения своих прав", в госбюджет поступило дополнительно свыше 38 миллионов леев.

Почему люди соглашаются на "черные" схемы?

Отвечая на вопрос, почему работодатели идут на расчет по "черной" схеме, Голбан ответила, что необходимо понимать подтекст этих условий.

"Возможно, некоторые при определенных условиях надеются получить больше выгоды или краткосрочные результаты. Они живут одним днем и не рассматривают инвестиции с точки зрения получения доходов в будущем. Это и проблемы рынка труда – отсутствие квалифицированных кадров. Поэтому работодатели прибегают к этому методу", - отметила она.

Как в Молдове бороться с "зарплатами в конвертах">>>

По ее словам, есть негативные моменты как для предпринимателя, так и для его сотрудников.

Чем объясняется популярность зарплат в "конверте"?

Зарплату "в конверте" получают значительная часть населения. Наиболее распространена такая практика расчета в сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

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Эксперты усматривают одну из главных причин сохранения позиций теневой экономики в низких зарплатах по стране и серьезном налоговом бремени.

Между тем, парламент утвердил поправки в законодательство, согласно которым в Молдове вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%. Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

Штрафы в тысячи долларов

Согласно Кодексу о правонарушениях, за каждого человека, который работает в той или иной компании, но не устроенного согласно положениям Трудового кодекса, юридическое лицо рискует получить штраф в размере 210-300 условных единиц (10,5-15 тысяч леев, или 610-875 долларов США по текущему курсу Нацбанка). А если обнаруживается, что зарплата сотрудника выплачивается без полного отражения в отчетности, работодатель может получить штраф более чем тысячу условных единиц, а это свыше 50 тысяч леев или около трех тысяч долларов.

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