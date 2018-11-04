Как гражданам Молдовы выйти из-за черты бедности

Что мешает Молдове вывести своих граждан из нищеты, объясняет эксперт.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Огромное количество граждан в стране живут крайне бедно. Причем из года в год положение жителей страны особо не улучшается. Более того, кажется, что богатые богатеют, а бедные беднеют.

Депутат парламента от фракции Партии социалистов (ПСРМ), доктор экономических наук Владимир Головатюк рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, как помочь гражданам страны выбраться из бедности.

"С бедностью в стране можно бороться двумя способами. Первое – делить тот пирог, который есть, то есть исправить так называемые социальные политики, перераспределение дохода, в общем - у одних взять, а другим дать", - заявил депутат.

По его мнению, этот способ ограничен размерами доходов.

© Sputnik / Евгений Панасенко Черта бедности: ВБ представил шокирующие цифры, как дела в Молдове

Он подчеркнул, что социальная политика может быть более эффективной и доходить до каждого человека в стране.

Второй способ, как добавил Головатюк, - увеличивать доходы государства за счет и по мере экономического роста.

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"Чтобы решить проблемы экономики, нужно использовать очень много инструментов. Но главное сегодня – это бизнес. Что его интересует? Процентные ставки по кредитам? Это не самое главное, ведь эти ставки снижаются, а кредитная масса в экономике не увеличивается. А в чем проблема? Сбыт", - отметил парламентарий.

Он уточнил, что у молдавского бизнеса есть некоторые затруднения с реализацией. И чтобы решить эту задачу, нужно открывать новые или восстанавливать старые рынки сбыта.

Главным рынком экономист считает Россию и страны СНГ. Он уточнил, что, если дать импульс сотрудничеству Молдовы с СНГ и Евразийским экономическим союзом, то возродится молдавский бизнес. За этим последует рост доходов, а бедность будет сокращаться.