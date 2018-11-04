В Новых Аненах подозревают вспышку АЧС

В Молдове возможен еще один случай заражения животного африканской чумой свиней, специалисты проверяют информацию.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Специалисты говорят о потенциальной вспышке африканской чумы свиней в районе Новых Анен. Ее местонахождение еще не идентифицировано, так как останки животного обнаружили в лесополосе близ Новых Анен.

© Sputnik / Константин Чалабов Чума расползается по Молдове — это самая обширная эпидемия со времен войны

Группа инспекторов собрала материал, который был передан в Центр диагностики. После взятия проб с соблюдением всех мер биологической защиты останки животного захоронили на глубине двух метров, а этот район был дезинфицирован.

Также была создана районная комиссия по управлению чрезвычайными ситуациями, которая разработала план действий для предотвращения распространения инфекции.

В ходе заседания комиссии сотрудникам районного Инспектората полиции удалось получить информацию о домашнем хозяйстве и владельце обнаруженной свиньи. Если информация о заражении животного АЧС подтвердится, специалисты предпримут все необходимые меры.

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Ранее кабмин выработал план борьбы и профилактики африканской чумы свиней, в рамках которого всем животноводам будут возмещены их материальные потери в связи с истреблением поголовья этого вида домашнего скота.

Также временно запрещен ввоз из-за границы свинины, изготовленной из нее продукции и живых свиней.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, ситуация с распространением африканской чумы свиней по Молдове становится все более тревожной. В 2018 году было зарегистрировано 25 вспышек этого заболевания, из которых 16 — активны. На данный момент в ряде районов страны этим вирусом было поражено 253 домашних свиньи.