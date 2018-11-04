В Молдове подтвердили еще десять случаев кори

Три случая кори зарегистрированы в Кишиневе, семь – в Сорокском районе.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Девять новых случаев кори подтвердили в Молдове. Еще по шести подозрительным случаям проводятся исследования, сообщает Национальное агентство общественного здоровья.

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Три случая кори зарегистрированы в Кишиневе, семь – в Сорокском районе.

С начала этого года в Молдове было зарегистрировано 312 случаев кори. Пик заболеваемости пришелся на август — 239 больных. Больше всего от вируса пострадали районы Чадыр-Лунга (164 человек), Вулканешты (35), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул, Кантемир (10) и Окница (7) и другие.

Кроме того, по всей стране сохраняется "желтый код" опасности распространения кори.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает граждан защититься от болезни, сделав прививку.