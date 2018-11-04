13:18 04 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Приготовление бургера

Есть или не есть: в кишиневских фаст-фудах прошли проверки

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
173 0 0

Три точки  быстрого питания в столице были оштрафованы за несоблюдение санитарных норм.  Это не единственное нарушение, которое выявили сотрудники муниципального управления по безопасности пищевых продуктов.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik, Дарья Чернега.  Ведомство, ответственное за проверку заведений типа фаст-фуд, призывает граждан быть внимательными и сообщать о случаях антисанитарии. Подобные замечания можно оставить также в жалобной книге.

Что обнаружили в кебабах?

Основанием для  внезапных проверок точек быстрого питания  стали жалобы  от потребителей, заявила главный инспектор  муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Маргарета Константинович.  Жители столицы сообщили об отравлении после употребления фаст-фуда.

"Мы взяли пробы продуктов, которые должны были быть использованы при приготовлении пищи, а также уже готовую еду.  Таким образом, мы должны были определить качество и патогенную флору", - пояснила Константинович.  

В результате лабораторных анализов  выяснилось, что в трех заведениях не соблюдают санитарные нормы.  

Секреты питания и тренировок от самого сильного человека Молдовы>>>

В  частности, температура хранения  продуктов была выше нормы, что приводит к размножению бактерий.

"Исследования показали наличие патогенной флоры, сальмонеллы, кишечной палочки и стафилококка", -  добавила специалист.

Еще одно нарушение связано с происхождением продуктов питания. 

Гороховый суп в тарелке
© Fotolia / Elenarui
Талоны на питание в Молдове - очередная "галочка" или хорошее новшество

Они не имели ни даты производства, ни срока годности. В общей сложности нарушители были оштрафованы на 30 тысяч леев. Также администраторам заведений дали время на устранение  всех несоответствий санитарным нормам. Сотрудники муниципального управления по безопасности пищевых продуктов обещают нагрянуть в проштрафившиеся заведения с повторными проверками.

Советы диетолога

Большинство диетологов  не рекомендуют употреблять кебабы и шаурму, даже если они приготовлены  с соблюдением всех санитарных норм.  По мнению ряда специалистов, это блюдо – бомба замедленного действия, которая ведет к панкреатиту и сахарному диабету.

"Бить в колокола" надо  особенно тогда, когда этим лакомством родители потчуют собственных детей. Как ранее заявляла  корреспонденту Sputnik врач-диетолог Татьяна Козариз, если ребенок или молодой человек будет есть  блюда арабского фаст-фуда, у него очень быстро может развиться ожирение. 

Музыкальный телеканал MUSICBOX вручил премии
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
СМИ: Дан Балан открыл в Кишиневе сеть быстрого питания

"Кебаб – это огромное количество калорий, особенно если его употреблять во второй половине дня, когда мы не успеваем "сжечь" содержащиеся в это блюде калории. Соответственно идет набор веса. У ребенка 10-11 лет должен сформироваться правильный гормональный статус. А родители идут и покупают детям гамбургеры и кебабы, полностью нарушая процесс метаболизма у ребенка. В итоге – повышенное число случаев ожирения среди детей", — подчеркнула диетолог.

В Кишиневе были отмечены неоднократные массовые острые отравления шаурмой и кебабами. Наиболее резонансные из них произошли в июле 2012 года, когда 19 человек попали на больничные койки, а также в мае 2015 года, когда после поедания шаурмы пять человек были госпитализированы в инфекционную больницу.

По теме

Власти Молдовы усилят контроль качества продуктов питания
НБС: молдаване стали меньше тратить на питание, больше – на здоровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Обуть президента

    Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, обувь какого бренда предпочитает носить.

  • Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
    На дворе трава

    Глава МВД после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II объявил, что правительство отзовет законопроект о культивации конопли.

  • Презентация большого проекта UNDP
    Поднять село

    Как совместная стратегия ЕС и ООН по развитию сельских территорий будет поддерживать регионы Абхазии - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Волнующие фото: самые сексуальные киногерои всех времен
Блюдо с пауком предлагают в одном из ресторанов США
Кухня не для слабонервных: в ресторане США подают блюдо из пауков - видео
Российские звезды родом из Молдовы
Российские звезды родом из Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться