Есть или не есть: в кишиневских фаст-фудах прошли проверки

Три точки быстрого питания в столице были оштрафованы за несоблюдение санитарных норм. Это не единственное нарушение, которое выявили сотрудники муниципального управления по безопасности пищевых продуктов.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. Ведомство, ответственное за проверку заведений типа фаст-фуд, призывает граждан быть внимательными и сообщать о случаях антисанитарии. Подобные замечания можно оставить также в жалобной книге.

Что обнаружили в кебабах?

Основанием для внезапных проверок точек быстрого питания стали жалобы от потребителей, заявила главный инспектор муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Маргарета Константинович. Жители столицы сообщили об отравлении после употребления фаст-фуда.

"Мы взяли пробы продуктов, которые должны были быть использованы при приготовлении пищи, а также уже готовую еду. Таким образом, мы должны были определить качество и патогенную флору", - пояснила Константинович.

В результате лабораторных анализов выяснилось, что в трех заведениях не соблюдают санитарные нормы.

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В частности, температура хранения продуктов была выше нормы, что приводит к размножению бактерий.

"Исследования показали наличие патогенной флоры, сальмонеллы, кишечной палочки и стафилококка", - добавила специалист.

Еще одно нарушение связано с происхождением продуктов питания.

Они не имели ни даты производства, ни срока годности. В общей сложности нарушители были оштрафованы на 30 тысяч леев. Также администраторам заведений дали время на устранение всех несоответствий санитарным нормам. Сотрудники муниципального управления по безопасности пищевых продуктов обещают нагрянуть в проштрафившиеся заведения с повторными проверками.

Советы диетолога

Большинство диетологов не рекомендуют употреблять кебабы и шаурму, даже если они приготовлены с соблюдением всех санитарных норм. По мнению ряда специалистов, это блюдо – бомба замедленного действия, которая ведет к панкреатиту и сахарному диабету.

"Бить в колокола" надо особенно тогда, когда этим лакомством родители потчуют собственных детей. Как ранее заявляла корреспонденту Sputnik врач-диетолог Татьяна Козариз, если ребенок или молодой человек будет есть блюда арабского фаст-фуда, у него очень быстро может развиться ожирение.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова СМИ: Дан Балан открыл в Кишиневе сеть быстрого питания

"Кебаб – это огромное количество калорий, особенно если его употреблять во второй половине дня, когда мы не успеваем "сжечь" содержащиеся в это блюде калории. Соответственно идет набор веса. У ребенка 10-11 лет должен сформироваться правильный гормональный статус. А родители идут и покупают детям гамбургеры и кебабы, полностью нарушая процесс метаболизма у ребенка. В итоге – повышенное число случаев ожирения среди детей", — подчеркнула диетолог.

В Кишиневе были отмечены неоднократные массовые острые отравления шаурмой и кебабами. Наиболее резонансные из них произошли в июле 2012 года, когда 19 человек попали на больничные койки, а также в мае 2015 года, когда после поедания шаурмы пять человек были госпитализированы в инфекционную больницу.