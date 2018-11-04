Составлен новый план эвакуации киосков из Кишинева

В молдавской столице продолжают избавляться от киосков.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Временные точки стационарной и передвижной торговли в Кишиневе будут эвакуированы в соответствии с утвержденным местными властями планом, сообщает пресс-служба столичной примэрии.

Соответствующее распоряжение подписано и.о. генерального примара Русланом Кодряну.

"План предусматривает эвакуацию киосков, расположенных вблизи зданий центральных и местных органов государственной власти, посольств, учебных и медицинских учреждений, религиозных объектов, площадей, парков, городских садов, памятников и других участков," - говорится в сообщении ведомства.

Власти Кишинева решили радикально изменить облик центра города>>>

Будут эвакуированы и киоски, расположенные на расстоянии менее 250 метров от входов в стационарные торговые точки (при торговле аналогичными продуктами).

Эвакуация или перемещение киосков будет осуществляться поэтапно.

Прежде всего, это касается торговых точек, у которых истек срок действия схем размещения сроком более 6 месяцев или заброшенные.

Затем последуют киоски, расположенные в исторической зоне города, а также на проспектах и основных улицах городских секторов.