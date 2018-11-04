В Гагаузии отпраздновали День вина

Президент Молдовы принял участие в Фестивале вина "Gagauz şarap yortusu", который ежегодно проводится в Гагаузии, начиная с 2007 года

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. В Гагаузии прошел День вина "Gagauz şarap yortusu". В этом красивом народном празднике свою продукцию представили виноделы из Гагаузии и других регионов Молдовы. В нынешнем году на Фестиваль вина прибыли многочисленные гости из России, Турции, Румынии, Украины и других стран, а также представители дипломатического корпуса РМ.

"Вместе с гостями насладились вкусом отличного гагаузского вина, отведали блюда национальной кухни, посмотрели музыкальные и танцевальные номера местных художественных коллективов и наградили лучших виноделов региона", - написал президент Молдовы Игорь Додон в соцсетях, который принял участие в празднике.

По словам главы государства, наша задача – создавать все условия для развития винодельческой отрасли, сохранения традиционных рынков для экспорта молдавского вина, а также открывать новые.

© Sputnik / Алексей Дружинин Молдову ждет ветер перемен из России

"Считаю, что такие мероприятия играют важную роль в сохранении и продвижении народных традиций жителей Гагаузии и Молдовы в целом, а также имиджа нашей страны за рубежом. Благодаря винодельческой отрасли развивается молдавская экономика. Наши вина знают и предпочитают во многих странах", - пояснил президент.

Вино без пошлин: Додон рассказал о совместных с Россией планах>>>

Во время официального визита Игоря Додона в Москву рамках встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была достигнута договоренность в отношении молдавских производителей винодельческой продукции. Так, с 1 января 2019 года будут сняты таможенные пошлины на поставки молдавского вина на российский рынок, что позволит в разы увеличить объёмы продаж в эту страну.