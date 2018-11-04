Россотрудничество объявило о новом формате работы в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Представительство Россотрудничества в РМ подписало с Приднестровским госуниверситетом им. Т. Г. Шевченко дополнительное соглашение к Меморандуму о сотрудничестве, скрепленному между сторонами четыре года назад. Новый документ предусматривает открытие на базе вуза контактного центра, в котором будет координироваться реализация проектов российской организации в Приднестровье.

"Протокол открывает новую страницу в нашей тесной дружбе с университетом и работе в Приднестровье. Уверен, что этот шаг придаст новый импульс, и мы все скоро почувствуем результаты нового формата работы Россотрудничества в Приднестровье. Надеемся, что количество наших партнеров, с кем мы сотрудничаем, увеличится", - отметил глава представительства в РМ Михаил Давыдов.

© Sputnik / Виталий Аньков В Приднестровье пройдет широкая презентация ВУЗов России

Подготовка молодых специалистов

Как рассказал начальник управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко, одними из основных направлений работы центра станут научно-техническое сотрудничество, молодежные обмены, подготовка кадров.

"Много работы было проделано для того, чтобы появилась возможность создания подобного центра, и теперь мы говорим о полном комплексе различного рода взаимодействия", - пояснил он.

По словам Маленко, предполагается, что с большей интенсивностью могут появиться на базе приднестровского университета различные проекты дистанционного образования с российскими высшими учебными заведениями.

"Полагаем также, что взаимодействие в рамках краткосрочных обменных поездок молодых специалистов вуза в РФ, различные проекты, которые мы реализуем по разным направлениям, станут более заметными на территории Приднестровья", - подчеркнул Сергей Маленко.

Важная миссия по поддержке образования

По словам ректора приднестровского университета Степана Берила, вуз получает значительную поддержку от Россотрудничества на протяжении уже многих лет.

"Для нас это важнейшая миссия, которую взяла на себя Россия, по поддержанию уровня образования и его качества, адекватного и синхронного изменения его содержания в соответствии с теми изменениями, которые происходят в обществе и мире", - заметил ректор.

Степан Берил также отметил системность работы и поддержки Россотрудничества приднестровского университета. Он напомнил о проведении круглых столов по качеству образования, по образовательным стандартам, российскому единому госэкзамену, по сотрудничеству с вузами России, а также по введению инноваций.