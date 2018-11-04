День народного единства: как этот праздник отметили в Молдове

Первый отклик на Всемирный конгресс российских соотечественников прозвучал из Кишинева: ко Дню народного единства в Молдове прошла десятая Страновая конференция.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Юбилейная десятая Страновая конференция организаций российских соотечественников, проживающих в Молдове, состоялась в воскресенье в Кишиневе. Она стала первым откликом на Всемирный конгресс российских соотечественников, который в шестой раз прошел в России.

В работе Х Страновой конференции в столице республики приняли участие посол России в Молдове Олег Васнецов, старший советник департамента по работе с соотечественниками МИД России Оксана Царева, руководитель Российского центра науки и культуры в Республике Молдова Михаил Давыдов, глава Агентства межэтнических отношений Олег Бабенко, дипломаты российского посольства, представили русских общин и общественных организаций с обоих берегов Днестра.

© Sputnik / Nicu Goncear Х Страновая конференция организаций российских соотечественников, проживающих в Молдове, прошла в Кишиневе

"Молдавская делегация на Всемирном конгрессе была одной из самых многочисленных и активных, и самое главное - с содержательными идеями во всех переговорах и встречах, которые были проведены в Москве. Основной темой Конгресса значилась защита прав и свобод соотечественников по всему миру и сохранение русской идентичности, русскоязычного образования", - сказал Васнецов.

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Он напомнил о подписании указа о новой концепции государственной миграционный политики на 2019-2025 годы.

"Это совершенно новый документ, который затрагивает жизнь и судьбу соотечественников, проживающих за рубежом", - сказал посол.

Факт остается фактом - русский мир существует

По словам российского дипломата, в дни проведения Конгресса проходил и Всемирный русский народный собор. Повестка этих двух масштабных мероприятий была созвучна.

"Много говорилось о русском мире. Об этом сейчас и пишут, говорят и спорят политологи. Встречаем в СМИ абсолютно разноликие и полярные по взглядам статьи на эту тему, но факт остается фактом – русский мир существует. Наша задача содействовать и способствовать укреплению русского мира", - сказал посол.

Он поблагодарил русские общины за активную работу по сохранению и продвижению русской культуры и русского языка в Республике Молдова.

Представитель МИД России Оксана Царева отметила, что прошедший Конгресс определил задачи развития движения соотечественников на предстоящие годы в целях сохранения российского духовного и цивилизационного присутствия в мире, преодоления так называемой русофобии. Среди приоритетов - дальнейшая консолидация зарубежной российской общины; вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников; проблемы русскоязычного образования за рубежом; развитие СМИ соотечественников; усиление роли молодежи; борьба с русофобией и антироссийскими настроениями в странах проживания соотечественников.

© Sputnik / Nicu Goncear Старший советник департамента по работе с соотечественниками МИД России Оксана Царева

Русский мир в Молдове

По итогам Х Страновой конференции организаций российских соотечественников, проживающих в Молдове, ее участники приняли резолюцию, куда включены цели и задачи, которые они перед собой ставят.

© Sputnik / Максим Блинов Итоги VI-го всемирного Конгресса российских соотечественников

Среди приоритетов – продолжить мониторинг законодательной инициативы на предмет сохранения русскоязычного культурно-образовательного и информационного пространства, задействование всех законных норм и методов для придания русскому языку в Молдове официального статуса, способствовать деятельности государственных и общественных организаций по поддержке русского языка и программ его изучения, популяризации русской культуры, науки и истории и так далее.

День народного единства

Неслучайно организаторы Х Страновой конференции решили провести это мероприятие в День народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Глава российской дипмиссии в Молдове поздравил соотечественников с "исключительно важным национальным праздником".

"Этот праздник утвержден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы, независимо от того, в каком государстве они сегодня проживают", - отметил Васнецов.

По его словам, "для российско-молдавских отношений идея единства является крайне важной". "В нашей общей истории не счесть примеров, когда многонациональные народы плечом к плечу отстаивали свои идеалы и право на существование", - подчеркнул посол.

Отношения между Россией и Молдовой

Российский дипломат отметил, в следующем году необходимо будет подготовиться к юбилейным мероприятиям – к 80-летию с момента начала Великой Отечественной войны, 75-летию освобождения Молдавии от фашизма, 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, жизнь и творчество которого исторически неразрывно связано с Молдовой.

"Уверен, что несмотря на трудности в межгосударственном взаимодействии нам удастся выстроить отношения на условиях равноправия, взаимности и уважении. На народ Молдавии духовно и исторически близкий к россиянам можно положиться", - заключил дипломат.

Молдова и День народного единства

Глава Агентства межэтнических отношений Олег Бабенко в комментарии Sputnik рассказал, что тема единства очень актуальна.

"Потому что сегодня государственная целостность, идеология сохранения государства очень важны. Важна как в многонациональной России, так и в многонациональной Молдове. Мы в этом плане похожи. Конечно, очень важно, чтобы мы, российские соотечественники, живя в Республике Молдова, сохраняли русский язык, русскую культуру", - сказал Бабенко.

По его словам, необходимо сохранить школу, библиотеки, театры, все те культурные ценности, которые являются духовными скрепами, формирующие любой народ.

"Народ не может жить без родного языка, без культуры, без обычаев, без традиций, без историй. И сегодняшний праздник, который отмечает Российская Федерация и все соотечественники, проживающие за рубежом, как раз является одним из главных праздников, новых праздников, но главных праздников, объединяющих Россию", - отметил Бабенко.

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По его словам, в Молдове необходимо учредить свой праздник, который бы объединял многонациональный народ республики.

"Всегда был сторонником многонационального молдавского государства, многоязычия, билингвального образования, вообще билингвального мира в Республике Молдова, поэтому уверенно могу сказать, конечно же такой праздник нужен, и он будет очень полезен для нас для Республики Молдова", - сказал Бабенко.

По его мнению, такой праздник даст перспективу и покажет гражданам независимо от национальности, что в Молдове есть будущее, и что наша страна - это общий дом для всех нас.

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"Поэтому нужен такой праздник, может быть его даже надо на базе какого-то исторического или культурного аспекта, нюанса или исторической даты вновь создать как это сделано в России. Думаю, это польза будет большая", - заключил собеседник.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.