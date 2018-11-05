Домашнее насилие захлестывает Молдову: более 9000 обращений в полицию с начала года

За стенами молдавских квартир и домов бушует океан насилия, избиений и издевательств.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Год еще не закончен, но статистика уже ужасает — за десять месяцев в полиции зарегистрированы более 9000 заявлений от жертв семейного насилия.

Как правило, основная причина нападений членов семьи друг на друга — это неумеренное потребление алкоголя, которое обостряет семейные конфликты.

В результате рассмотрения заявлений полиция выписала более трех тысяч охранных ордеров – это правовой документ, выдаваемый судьей, который ограничивает поведение виновника жестокого обращения. В частности, дебоширу запрещается вступать в контакты с пострадавшей женщиной.

Правоохранительные органы напоминают, что в случае проявления домашнего насилия необходимо позвонить по телефону Службы спасения 112.