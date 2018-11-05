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Банкноты номиналом 200 лей

Можно ли в Молдове победить зарплаты в конвертах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Как проверить, не обманывает ли вас работодатель, и платит ли он за вас социальные отчисления.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Если у вас есть сомнения в том, что работодатель соблюдает обязательства перед вами в плане социальных отчислений, то вы можете проверить, насколько добросовестен ваш начальник.

Молдавские леи, архивное фото
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Национальная касса социального страхования (НКСС) готова в любой момент предоставить необходимые данные каждому работающему гражданину. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова рассказала глава Департамента политики социального и медицинского страхования Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Диана Чеботару.

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"Люди, которые хотят узнать реальный статус своего счета соцстраха, могут связаться с Национальной кассой социального страхования или территориальными службами НКСС, чтобы запросить пароль для своего текущего счета и посмотреть, сколько оплачивает работодатель на его счет социального страхования, — напомнила Чеботару.

Почему люди соглашаются работать без "соцпакета"

Специалисты говорят, что во многом согласие на работу без обеспечения элементарных социальных прав и условий труда люди дают, потому что не верят в способность государства обеспечить их будущее.

банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Этими настроениями пользуются нечестные работодатели, которые скрывают свои доходы от государства.

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"Возможно, некоторые при определенных условиях люди надеются получить больше выгоды или краткосрочные результаты. Они живут одним днем и не рассматривают инвестиции с точки зрения получения доходов в будущем. Это и проблемы рынка труда – отсутствие квалифицированных кадров. Поэтому работодатели прибегают к этому методу", - ранее заявила руководитель управления методологии налогов и сборов Государственной налоговой службы Ольга Голбан в интервью Sputnik.

Государство хочет, чтобы людям было выгодно работать "по-белому"

Между тем, в Молдове с 1 октября 2018 года вступил в силу пакет мер по налоговой реформе, в соответствии с которым вместо ставки в 7% и 18% вводится единый подоходный налог для физических лиц в размере 12%.

Деньги
© Sputnik / Rodion Proca
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Также увеличится сумма личного освобождения для физлиц с 11 тысяч 280 леев до 24 тысяч. К слову, эта сумма в 24 тысячи леев является уровнем годового прожиточного минимума, который рассчитан на период 2019 года. Таким образом, граждане, у которых зарплата не дотягивает до размера годового прожиточного минимума, вообще не будут выплачивать подоходный налог.

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Что касается предпринимателей, то парламент решил снизить отчисления работодателя в бюджет социального страхования с 23% до 18%.

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