Важно для родителей: сколько часов может находиться ребенок в детсаду

Как будут работать дошкольные образовательные учреждения: в Минобразования объяснили, сколько времени дети будут находиться в садах.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Решение о сокращении графика работы дошкольных образовательных учреждений с двенадцати до десяти часов окончательно не утверждено. Соответствующий законопроект, который находится только на этапе инициативы, планируется вынести на публичное обсуждение, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и исследований Молдовы в ответ на публикации в ряде СМИ, которые поспешили сообщить, что такое решение уже принято.

"Новость о сокращении программы работы детских садов касается проекта закона, а не утвержденного нормативного текста. Указанный проект находится на этапе инициирования и в дальнейшем будет предложен для публичной консультации", - сказано в уточнении министерства.

Там отметили, что ведомство вернется к анализу возможности изменения программы работы дошкольных учреждений.

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По данным Минобразования, в прошлом году из тысячи 458 дошкольных учреждений только 173 детсада работали по 12-часовому графику. Время работы тысячи 253 детсадов (порядка 86%) составляло от девяти до десяти с половиной часов, 26 детсадов – от четырех до шести часов. Еще шесть дошкольных образовательных учреждений работали по специальному графику.