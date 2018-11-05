Робот София и министр экономики Молдовы сделали совместное заявление – видео

Глава Минэкономики Молдовы находится с визитом в Дубае: чем закончилась встреча Кирилла Габурича с человекоподобным роботом София.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Молдавская делегация под руководством министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава Минэкономики пообщался с андроидом София в рамках Всемирной конференции проживания и гражданства и объявил об официальном запуске на международном уровне программы предоставления гражданства Республики Молдова через инвестиции.

"В последнее время Республика Молдова предприняла существенные шаги по реформированию законодательства с целью привлечения инвестиций. Правительство рассматривает бизнесменов как своих партнеров. Так как мы молодое государство, культура ведения бизнеса у нас только развивается", - заявил Габурич.

По его словам, предприняты все необходимые шаги для того, чтобы улучшить предпринимательский сектор и открыть новые возможности для инвесторов, которых заинтересовал потенциал Молдовы, а также для создания всей необходимой инфраструктуры, образования и других проектов, являющихся стратегически важными для республики.

"Статистика говорит сама за себя, стоит лишь изучить годовые финансовые отчеты таких стран как Литва, Мальта, Кипр, Канада, Австралия и другие, где была внедрена такая же программа", - отметил Габурич.

В свою очередь София поприветствовала министра, отметив, что впечатлена программой молдавского правительства.

"Я - София. Я рада быть первым роботом-гостем глобальной конференции по вопросам местожительства и гражданства Поздравляем министра Габурича с программой предоставления гражданства через инвестиции", - произнес андроид.

В Минэкономики подчеркнули, что цель программы предоставления гражданства для инвесторов состоит в усилении имиджа и конкурентоспособности Республики Молдова на международной арене в том, что касается прямых иностранных инвестиций в стратегически важные направления, определенные правительством.

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"Согласно этой программе, иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если предоставит минимум 100 тысяч евро в Фонд долгосрочного развития или минимум 250 тысяч евро в стратегически важную сферу бизнеса", - отметили в Минэкономики РМ.

Габурич подчеркнул, что правительство Молдовы разработало этот инструмент, руководствуясь международным опытом.

Робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, был спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с людьми. В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны. По словам ее создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц. Она может имитировать человеческие жесты и мимику, отвечать на вопросы и беседовать.

Робот София выступила в качестве ведущей международной конференции. И такой выбор организаторов не случаен. София - единственный в мире робот, обладающий гражданством.