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Молоток судьи

Судьи приняли решение в отношении бывшего владельца детсада в Кишиневе

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Апелляционная палата столицы осталась непреклонна: судьи высказались по поводу дела на экс-главу АО Lăstărăş.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Бывший руководитель АО Lăstărăş останется под арестом в пенитенциаре №13. Такое решение в понедельник приняли судьи Апелляционной палаты Кишинева, оставив в силе вердикт первой инстанции, которая постановила поместить Дориана Богашевского на 30 дней в следственный изолятор.

"Апелляционная палата сохранила мандат на арест на 30 суток на имя бывшего директора АО Lăstăraş. Он по-прежнему останется в изоляторе пенитенциарного учреждения №13", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра.

За что задержали экс-главу Lăstărăş?

Бывшего руководителя Lăstărăş задержали 25 октября по подозрению в присвоении денег родителей, устроивших своих детей в детский сад № 199 (Lăstărăş) в Кишиневе.

Следственный изолятор. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Антикоррупционные органы организовали обыски в принадлежащих семье Богашевского квартирах, автомобилях, а также на базе отдыха в Вадул-луй-Водэ. В ходе операции обнаружены деньги и оружие, происхождение которых предстоит выяснить.

Махинации с государственным детсадом

Судя по материалам дела, в 2015-2017 годах обвиняемый каждый месяц получал от родителей суммы от 1,2 тысячи до 1,4 тысячи леев.

По данным правоохранительных органов, создание этой схемы отъема денег не стоило подозреваемому никакого труда. Он просто арендовал помещения детсада № 199, а затем открыл в них частные группы, где якобы дети должны были получать дополнительное образование по бешеным ценам.

Если родители отказывались платить, их вынуждали забрать детей из детсада или переводили в "нищенские" группы, которые были оборудованы по самому низкому разряду.

Банкноты номиналом 200 леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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 Фактически детсад был превращен в машину по выкачиванию денег из родителей, обеспокоенных будущим своих детей. 

Спрятался за бронедверью и не хотел открывать

Следователи НАЦ установили, что в детском саду действовал целый семейный клан. Директором детсада № 199 является сожительница главы АО Lăstărăş, а его мать — заместитель директора этого учреждения.

В результате обысков в домах председателя Lăstărăş и членов его семьи сотрудники НАЦ изъяли более полумиллиона леев в разных валютах.

Но сначала им пришлось взламывать бронированную дверь — подозреваемый забаррикадировался в квартире, отказавшись впустить сотрудников полиции.

Следствию удалось выяснить, что в общей сложности семье Богашевского принадлежат восемь жилплощадей, база отдыха в Вадул-луй-Водэ, 10 элитных автомобилей, в том числе Mercedes, Jaguar, BMW, Pontiac, Audi и несколько единиц огнестрельного оружия (зарегистрировано оно или нет - выясняется).

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