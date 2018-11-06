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Новострой. Архивное фото

Prima Casa: новые требования к участникам программы покупки жилья

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Все, что нужно знать о госпрограмме ипотечного кредитования молодых семей: сроки рассмотрения ряда документов и изменения требований к заявителям.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Министерство финансов Молдовы предлагает внести корректировки в Регламент по внедрению государственной программы ипотечного кредитования молодых семей Prima Casa ("Первый дом"). Изменятся не только сроки рассмотрения некоторых документов, но требования к участникам программы.

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На заметку желающим приобрести квартиру

Граждан, которые захотят купить квартиру по программе Prima Casa, ждут определенные послабления. На данный момент Регламент предусматривает, что заявитель (а также его супруга или супруг) не должен быть владельцем какого-либо жилья на протяжении последних двенадцати месяцев. Минфин предлагает изменить этот пункт требований с определенной оговоркой, в которой будет сказано, что заявитель не должен быть владельцем квартиры или дома, где жилая площадь на одного человека превышает девять квадратных метров. Если эту поправку утвердит правительство, улучшить свое жилищное положение смогут, например, семьи, проживающие в общежитии.

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Кроме того, изменится список документов, необходимых для получения кредита. В связи с тем, что с 1 января 2019 года в Молдове отменят трудовые книжки, отпадет необходимость в ее предоставлении. Вместо этого заявитель должен будет предоставить справку с работы, в которой будут отражены данные о трудовом стаже.

Сроки пересмотрят

В первую очередь, продление сроков касается взаимодействия между банком и организацией ODIMM, которая от имени государства гарантирует выплату кредитов и утверждает ту или иную заявку. Таким образом, период предоставления ипотечного контракта предлагается продлить с 30 до 60 дней. Как поясняют в министерстве финансов, в некоторых случаях банки не соблюдают сроки, поэтому предлагается, чтобы в таких случаях ответственность с получателя кредита была снята.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Минфин также отмечает, что по мере действия программы Prima Casa возникла необходимость изменить период, отведенный для оформления контракта о купле-продаже и оформления страховки. Он продлен с пяти до 15 дней.

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Программа Prima Casa разработана в помощь молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье. Согласно ей, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным. После запуска Prima Casa-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться программой были включены бюджетники. Prima casa-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья, в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков.

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