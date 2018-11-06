В сообществе российских соотечественников всегда есть место настоящей дружбе

Молдавская делегация, участвовавшая в Конгрессе российских соотечественников, провела ряд рабочих встреч со специалистами из РФ и из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Итоги "VI-го всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом", который прошел с 30 октября по 1 ноября в России, обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова.

Глава молдавской делегации, председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Петр Донцов отметил, что в ходе визита состоялась встреча со многими известными людьми в России, в том числе и с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, и статс-секретарем, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. Как отметил Донцов, на встрече неоднократно высказывались мнения о необходимости восстановления российско-молдавских отношений.

"Главные итоги, на наш взгляд, – это консолидация российских соотечественников, сохранение русского культурного пространства и русского языка, помощь друг другу и взаимовыручка", - подчеркнул Донцов.

Он добавил, что молдавская делегация провела много рабочих встреч с российскими и зарубежными специалистами, ответственными за работу с соотечественниками. Вместе они обсуждали ситуацию с русскими соотечественниками как в Молдове, так и других странах, уточнил Донцов.

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Еще один делегат форума, руководитель Русского историко-патриотического клуба и глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович обратил внимание на то, что участники встречи много говорили не только о помощи соотечественникам, но и затронули вопросы патриотического воспитания молодежи.

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А председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова подчеркнула, что российские соотечественники, проживающие за рубежом, должны сохранять свою культуру и идентичность.

"Мы вынесли из этого форума чувство ответственности за русский мир. Чтобы он был и приносил нам радость. Те, кто 25-30 лет назад создавали общественные организации по развитию русского мира, должны чувствовать поддержку. А соотечественники должны знать, что можно сохранять свою идентичность и культуру, где бы они не проживали", - подытожила Лащенова.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по ссылке.