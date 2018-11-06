Президент Молдовы снова отправится в Россию

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил во вторник, что запланировал на конец ноября встречи с представителями молдавской диаспоры в Москве и Санкт-Петербурге.

© Sputnik / Алексей Дружинин Молдову ждет ветер перемен из России

"В конце ноября проведу встречи с молдавскими гражданами, которые живут и работают в Российской Федерации. Встречи пройдут в Москве 24 ноября, в концертном зале отеля "Космос" (проспект Мира, 150, станция метро ВДНХ). И в Санкт-Петербурге 25 ноября в зале Дворца культуры и техники имени И. И. Газа (проспект Стачек, 72, станция метро "Кировский завод")", - написал Додон на своей странице в Facebook,

Президент отметил, что мигрантов ждет обширный отчет о политической и экономической ситуации в республике. Также Додон намерен рассказать о возможностях расширения молдавско-российского сотрудничества.

Напомним, президенты России и Молдовы договорились об амнистии для молдавских мигрантов, нарушивших 26-ю статью российского федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в марте 2017 года. Тогда же молдавский лидер попросил президента России об амнистии для мигрантов, нарушивших 27-ю статью того же закона, она предусматривает запрет на въезд, если иностранный гражданин ранее был выдворен за пределы РФ в административном порядке. Окончательная договоренность по этому вопросу была достигнута на недавней встрече лидеров двух стран в Москве.

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