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Спасатели. Архивное фото.

Эхо трагедии на юге Молдовы: спасатели сделали важное предупреждение

© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Страшный инцидент со смертельным исходом произошел в селе Флокоаса Кантемирского района и всколыхнул всю страну.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Чуть больше недели прошло после происшествия, которое произошло на юге Молдовы, где из-за отравления химикатами скончались трое детей в возрасте четырех, восьми и одиннадцати лет.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
В Кишиневе скончался еще один ребенок, отравившийся инсектицидами

Предполагается, что несовершеннолетние отравились из-за вдыхания паров инсектицидов (химические препараты для уничтожения вредных насекомых - ред.). Дедушка детей обработал пшеницу, которую хранили на веранде, возле комнаты, где спали другие члены семьи. Инсектицид содержит очень ядовитое вещество - фосфид алюминия. Спасти жизни детей не удалось, они скончались в больнице.

Трагедия произошла в селе Флокоаса Кантемирского района и всколыхнула всю страну.

Предупреждения спасателей

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы для предотвращения трагических случаев, подобных тому, что произошел в селе Флокоаса, опубликовал ряд предупреждений. Спасатели обратили внимание населения на опасность отравления пестицидами.

"Если человеческий организм вступает в контакт с концентрированными веществами даже в небольших количествах, но это повторяется, то такое может привести к отравлениям, тяжесть которых зависит от полученной дозы", - отметили в Генинспекторате.

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По данным специалистов, симптомы отравления могут появиться через несколько часов. У человека могут начаться головные боли, возникает усталость, головокружение, а в более тяжелых случаях - конвульсии, нарушения зрения и равновесия, потеря сознания.

"Если люди находятся в закрытом пространстве, где распылили токсическое вещество, они могут погибнуть из-за его высокой концентрации и вдыхания паров", - подчеркнули в инспекторате.

Специалисты призвали граждан не использовать токсические вещества в домашних условиях. В случае отравления пестицидами необходимо срочно обратиться к врачу и вывести людей из опасной зоны.

О трагедии в селе Флокоаса говорили в парламенте

Депутаты от фракции Партии социалистов на одном из последних заседаний парламента предложили провести слушания, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных трагедий.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Жуткий случай на юге Молдовы: девушка погибла в собственном доме

"Целая семья отравилась и трое несовершеннолетних скончались. Мы хотели бы, чтобы генеральный прокурор, министерство здравоохранения и Национальное агентство продовольственной безопасности представили соответствующую информацию", - сказал депутат Владимир Цуркан.

По его словам, "понятно, что это уже произошло, и невозможно вернуть все назад, включая жизни детей, но важно изучить, каковы были обстоятельства, которые привели к этому случаю". "Что необходимо сделать и со стороны парламента по изменению законодательства, дать поручения правительству для разработки необходимых нормативных актов и не допустить, чтобы в стране абсолютно свободно циркулировали опасные инсектициды", - отметил депутат.

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Впрочем, остальные коллеги отказались от этого предложения и данный вопрос не включили в рабочую повестку заседания парламента.

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Теги:
инсектицид, отравление
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