Паспорт на час, или Как не стать жертвой мошенников в Молдове

Нужно ли оставлять паспорт неизвестным, если хочешь покататься в парке на велосипеде, или отдавать копию документа арендодателю при съеме жилья?

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Фамилия, имя, номер телефона, домашний адрес, e-mail, информация о зарплате, банковские реквизиты, регистрационный номер машины, а также другая информация, благодаря которой можно идентифицировать личность, - все это данные персонального характера.

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Они могут быть использованы кем-то только с разрешения того человека, которому они принадлежат. Представитель Национального центра по защите персональных данных Республики Молдова Мария Дастик в комментарии Sputnik дала рекомендации, как правильно пользоваться документами, и как себя вести в сети Интернет.

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Дастик подчеркнула, что идентификационный булетин (внутренний паспорт гражданина Республики Молдова) или копия этого документа не должны предоставляться в некоторых случаях. По словам эксперта, согласно закону №133 о защите данных достаточно предъявить паспорт, а не вручать его в руки незнакомцам.

"Идентификационный булетин или загранпаспорт никогда нельзя оставлять даже на несколько часов. Документ можно предъявить, но не оставлять на некоторое время. Потому что неизвестно, как будут использованы персональные данные", - отметила она.

В случае предоставления копии документа при съеме жилья, как добавила специалист, также существуют определенные риски.

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"Можно понять и человека, который сдает жилье, которому нужны гарантии, чтобы квартиросъемщик не устроил беспорядок или, в худшем варианте, не сбежал. В случае предоставления копии булетина нужно быть уверенным, что она останется только в качестве части контракта, подписанного между квартиросъемщиком и арендодателем, и информация персонального характера не будет использоваться в других целях. Это можно сделать в виде расписки", - сказала собеседница.

По ее словам, по закону человек может обратиться с письменным заявлением в Национальный центр по защите данных персонального характера, если эта договоренность была нарушена.

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Как правильно делать покупки online

Специалист подчеркнула, что предоставление любой информации личного характера для покупки какого-либо продукта или оплаты услуг online таит в себе некоторые риски.

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"Когда мы делаем покупки online, то используем карту, на которой есть гораздо большая сумма денег, нежели требуется для оплаты продукта. Лучше открыть еще одну специальную карту и переводить на нее деньги, предназначенные для покупок. Таким образом, можно защитить себя и быть уверенным, что никто не снимет большую сумму, чем положено", - сказала собеседница.

Она добавила, что у каждого электронного магазина должна быть политика безопасности, с которой может ознакомиться клиент.