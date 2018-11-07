О чем мечтают молдавские судьи: чем недовольны служители Фемиды

Судьи, зарплата которых сейчас варьируется в пределах 18-30 тысяч леев в месяц, высказали недовольство правительству.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Судьи и прокуроры не поддержали разработанный правительством проект по унитарной системе оплаты труда в бюджетном секторе, который предполагает повышение заработной платы некоторым госслужащим на 100%. Высший совет магистратуры (ВСМ) дал негативное заключение на эту законодательную инициативу, которую предстоит обсудить на заседании кабинета министров в среду, 8 ноября.

Чем недовольны судьи?

Судьи, зарплата которых сейчас варьируется в пределах 18-30 тысяч леев в месяц, полагают, что из-за этого законопроекта ежегодно их зарплата будет снижаться примерно на пять тысяч леев в зависимости от инстанции, где они работают.

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По некоторым подсчетам, которые представила член ВСМ Нина Чернат, для судей Высшей судебной палаты с рабочим стажем до 16 лет разница между текущей зарплатой и той, которую он будет получать по новой системе, составит минус пять тысяч леев в год, а со стажем свыше 16 лет – на шесть тысяч леев меньше. Тоже самое касается служителей Фемиды, которые трудятся в Апелляционной палате.

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Высший совет магистратуры раскритиковал и тот факт, что судьям и прокурорам не будут выплачивать ежегодную премию и материальную помощь. По мнению магистрантов, в документе четко не прописан даже пункт о "выслуге лет". Кроме того, члены ВСП отметили дискриминацию в отношении инспекторов прокуратуры, секретарей, личных ассистентов и технических работников инстанций.

Судьи также высказали недовольство относительно того, что основная зарплата для них в 2019 году составит две тысячи 200 леев.

"Закон приветствуется для бюджетников, но, что касается нас, то тут есть много возражений. Нет никаких предпосылок и даже права указывать в этом проекте судей и прокуроров", - сказала Чернат.

Глава ВСМ Виктор Мику отметил, что в адрес Совета поступило множество обращений от инстанций, которые не согласны с предложенными изменениями.

"Ожидали повышения зарплаты секретарям, личным ассистентам и техническому персоналу", - добавил Мику.

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В ходе прений неоднократно делалась отсылка к решениям Конституционного суда, который постановил, что права судей не могут быть понижены. Затем члены ВСМ приняли решение дать негативное заключение на проект закона по унитарной системе оплаты труда в бюджетном секторе, но именно по той части, которая касается судей и прокуроров. Они настаивают на сохранении специального закона о заработной плате судей и прокуроров.

Правительство ответило незамедлительно

Генерального госсекретаря министерства финансов Иона Кику ошеломила решение Высшего совета магистратуры. Чиновник ответил судьям, что они пытаются ввести общество в заблуждение.

"Сожалею, что пытаются ввести в заблуждение… Не будет никакого снижения зарплаты сотрудникам в этом секторе. Это правда, что на данном этапе не будет никаких повышений, но если продолжим по старой системе, то, боюсь, что даже зарплату, которую они получают сейчас, общество будет не в состоянии им собрать из взносов", - написал Кику на своей странице Facebook.

По его словам, если сохранить специальный закон об оплате труда судей и прокуроров, то вся реформа, предложенная правительством, потерпит неудачу.

Согласно проекту закона по унитарной системе оплаты труда в бюджетном секторе, с 1 декабря 2019 года зарплата некоторых бюджетников увеличится на 20, 50 и в некоторых случаях на 100%. На данный момент самая маленькая зарплата в государственном секторе составляет тысяча 200 леев, а самая высокая – 35 тысяча 880 леев.