Красный день календаря: судьба Бэсеску решится в Молдове 7 ноября

Страсти вокруг молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску накалены до предела, а интрига раскроется в очередную годовщину ноябрьской революции 1918 года.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Вернет ли себе экс-президент Румынии Траян Бэсеску молдавское гражданство - это должна решить судебная инстанция. Высшая судебная палата Молдовы рассмотрит в среду, 7 ноября, обращение адвокатов бывшего румынского лидера, которые опротестовали решение первых двух инстанций.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Бэсеску хочет вернуть паспорт Молдовы: на что пошел экс-лидер Румынии

Рассмотрение кассационной жалобы намечено на 10.00. По обращению адвокатов Бэсеску выскажется судейская коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам ВСП – Елена Коваленко, Юрие Дьякону и Ион Стурзу.

История Бэсеску в Молдове

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. А все потому, что, как ранее заявлял представитель президента Молдовы Максим Лебединский, Бэсеску сознательно не сообщил властям республики о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства. Надо понимать, что факт нахождения под следствием — это категорический запрет на выдачу гражданства республики. Исходя из этого и был издан декрет президента об отзыве у бывшего лидера Румынии гражданства Молдовы. Бывший румынский лидер обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона. Судьи Апелляционной палаты 10 мая также отклонили иск Бэсеску против Додона, оставив в силе решение первой инстанции. Однако адвокаты не согласились с этим вердиктом, обратившись в ВСП.

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Теперь окончательный вердикт по поводу возвращения молдавского гражданства экс-президенту Румынии вынесет ВСП.

Позиция президента Молдовы

Глава республики Игорь Додон в интервью одному из местных телеканалов накануне заседания ВСП заявил, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

"Считаю, что гражданство для румынского гражданина Траяна Бэсеску было выдано с нарушением законодательства Республики Молдова", - сказал Додон.

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По его словам, этот факт был подтвержден и соответствующей специальной комиссией с представителями всех госведомств - из правительства, СИБ и других структур. "И эта комиссия решила, что законодательство было нарушено, и что надо отзывать (гражданство – ред.). И подписал советующий указ. Согласен со специалистами этой комиссии, что была нарушена процедура", - сказал Додон.

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Что касается решения суда, то как отметил президент Молдовы, он особо не следит за этим вопросом, так как у него очень много дел.

"Завтра день ноябрьской революции. Надо сделать ему подарок. Надеюсь, суд сделает подарок господину Бэсеску в день революции, чтобы он вернулся в Румынию. Пусть приезжает к нам в гости, если его не посадят там в тюрьму", - сказал Додон.

Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.