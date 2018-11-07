Чему научат в школе: в Молдове ощущается нехватка преподавателей

По данным министерства образования, культуры и исследований, в молдавских школах больше всего не хватает учителей по математике, физике и физическому воспитанию: по последним подсчетам, число свободных вакансий в среднеобразовательных учебных заведениях превышает две тысячи мест.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. Из 800 выпускников педагогических вузов Молдовы на работу по специальности в этом году отправились только 200 молодых специалистов. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних несколько лет.

Министерство образования, науки и исследований надеется привлечь молодых педагогов с помощью хорошего единовременного пособия. © Sputnik / Максим Богодвид О чем мечтают молдавские судьи: чем недовольны служители Фемиды

Начинающим учителям в течение трех лет ежегодно выплатят по 40 тысяч леев в виде подъемных. Есть и другие меры, которые готово предпринимать государство.

Почему не хватает педагогов?

Одной из причин дефицита кадров в системе образования являются не только низкие зарплаты учителей, но и демографический кризис. Из-за того, что в маленьких селах детей из года в год становится меньше, во многих гимназиях едва набирается по одному классу на параллель, пояснил начальник управления доуниверситетского образования министерства образования, науки и исследований Валентин Круду. А это значит, что нередко учителя-предметники не могут набрать полную ставку, которая составляет 18 академических часов. Например, по информатике в маленькой гимназии набирается всего три часа в неделю. По физике, химии, биологии - семь. В такой ситуации найти отдельного педагога, который согласится работать на неполную ставку, довольно сложно.

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В определенных случаях проблема решается за счет того, что учителя подрабатывают в нескольких школах, зачастую в разных населенных пунктах. В этом году министерство образования и местные органы власти пошли навстречу таким специалистам. За счет государства им оплачивается проезд на работу из одного села в другое.

Положение спасет переквалификация

Нехватка педагогов в гимназиях и лицеях привела к тому, что некоторые учителя берутся за родственные предметы. Например, химик преподает еще и биологию, а учитель английского языка параллельно ведет уроки по румынскому языку. Как пояснил Валентин Круду, в этом году министерство образования, науки и исследований дает таким преподавателям официальную возможность пройти переквалификацию. По ее завершению учитель, который ведет два предмета, будет получать не только надбавку за дополнительные часы, но и доплату за вторую дидактическую степень.

"У нас уже есть первые 420 человек, которые захотели пройти переквалификацию. Обучение оплачивает министерство образования – по три с половиной тысячи леев в год. Это делается для того, чтобы школы не закрывались. Мы решили дать дорогу учителям. Это лучше, чем закрывать школу и обеспечивать транспортом 60 детей, - отметил Валентин Круду.

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Что будет с зарплатами?

Зарплаты педагогов изменятся, начиная с 1 декабря этого года, когда в Молдове начнет действовать реформа оплаты системы труда, объявленная накануне правительством.

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Как отметил начальник управления доуниверситетского образования, стартовая зарплата педагога будет составлять 5056 леев в месяц, это на две тысячи леев больше, чем на данный момент. Преподаватели, которые имеют стаж работы и квалификацию, получат надбавки в размере от 5-ти до 15-ти процентов. "Кроме того, впервые вводится коэффициент эффективности в 25% для всех категорий учителей. Каждый директор вместе с администрацией будет решать, кому повышать зарплату за эффективность", - пояснил чиновник.

Профильное министерство разработать регламент, в котором будут отражены критерии эффективности работы педагога.