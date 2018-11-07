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Отделение в больнице. Архивное фото

Опубликованы результаты расследования смерти троих детей на юге Молдовы

© Sputnik / Александр Онопа
Общество
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Следственная комиссия при Минздраве высказалась по поводу трагедии на юге Молдовы, где в результате отравления химикатами погибли трое несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Спецкомиссия, созданная министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, предоставила результаты расследования по случаю отравления химикатами в селе Флокоаса Кантемирского района (юг Молдовы), где в результате отравления химикатами скончались трое детей в возрасте четырех, восьми и одиннадцати лет.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
В Кишиневе скончался еще один ребенок, отравившийся инсектицидами

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние отравились из-за вдыхания паров инсектицидов (химические препараты для уничтожения вредных насекомых - ред.). Дедушка детей обработал пшеницу, которую хранили на веранде, возле комнаты, где спали другие члены семьи. Инсектицид содержит очень ядовитое вещество - фосфид алюминия. Спасти жизни детей не удалось, они скончались в больнице.

Результаты расследования

Как сообщили в министерстве, комиссия констатировала, что смерть детей вызвана тяжелым отравлением высокотоксичным фосфорорганическим инсектицидом Valsafid (первый класс токсичности).

"Препарат Valsafid использовался неавторизированными и неподготовленными лицами", - отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что "общественные медико-санитарные учреждения и местный Центр общественного здоровья отреагировали оперативно и выполнили все необходимые действия в соответствии с указом №906 от 30.11.2015 года об уведомлении и расследовании случаев острых отравлений с химической этимологией, а сотрудники "скорой" оказали симптоматическую медицинскую помощь, поскольку члены семьи сообщили о применении токсических веществ только по второму запросу".

Спасатели. Архивное фото.
© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Эхо трагедии на юге Молдовы: спасатели сделали важное предупреждение

"Комиссия выявила, что в карте заявки эпидемиологический анамнез оказался неполным в части описания количества рвоты, употребленной пищи и объема рвотных масс. Сотрудники службы скорой медицинской помощи не выполнили положения указа министерства, касающиеся регламента организации медпомощи до госпитализации пациентов, у которых подозреваются инфекционные заболевания, включая особо заразные, острое отравление, пищевое отравление", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что "на стадии стационара объем медицинской помощи координировался с профильными специалистами министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а меры, предпринятые для лечения в условиях специализированных центров, были правильными".

Рекомендации следственной комиссии

Члены спецкомиссии предложили Национальному агентству продовольственной безопасности провести внутреннее расследование случая, применив ряд мер, в том числе, запретить использование токсичных веществ в помещениях, расположенных рядом с жильем.

"Завершить расследование и передать дело в Генеральную прокуратуру с предложением привлечь к ответственности виновных в трагедии; организовать клинико-анатомическую конференцию с участием главных специалистов Минздрава и судмедэкспертов для обсуждения случаев смерти в указанных учреждениях", - отмечено в сообщении министерства.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Жуткий случай на юге Молдовы: девушка погибла в собственном доме

Кроме того, специалисты предложили Национальному агентству продовольственной безопасности и Нацагентству общественного здоровья провести ряд информационных мероприятий для профилактики и предотвращения случаев отравления пестицидами и инсектицидами, которые используются в сельскохозяйственном секторе в сельской местности. А Национальному центру скорой медицинской помощи рекомендовали обеспечить выполнения положений регламента организации медпомощи пациентам, у которых подозревается инфекционные заболевания, включая особо заразные, острое отравление, пищевое отравление до госпитализации.

Предупреждения спасателей

Трагедия на юге Молдовы всколыхнула всю Молдову. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД  для предотвращения трагических случаев, подобных тому, что произошел в селе Флокоаса, опубликовал ряд предупреждений. Спасатели обратили внимание населения на опасность отравления пестицидами.

"Если человеческий организм вступает в контакт с концентрированными веществами даже в небольших количествах, но это повторяется, то такое может привести к отравлениям, тяжесть которых зависит от полученной дозы", - отметили в Генинспекторате.

Ужасающая история: на юге Молдовы несколько детей скончались из-за отравления химикатами>>>

По данным специалистов, симптомы отравления могут появиться через несколько часов. У человека могут начаться головные боли, возникает усталость, головокружение, а в более тяжелых случаях - конвульсии, нарушения зрения и равновесия, потеря сознания.

"Если люди находятся в закрытом пространстве, где распылили токсическое вещество, они могут погибнуть из-за его высокой концентрации и вдыхания паров", - подчеркнули в инспекторате.

Специалисты призвали граждан не использовать токсические вещества в домашних условиях. В случае отравления пестицидами необходимо срочно обратиться к врачу и вывести людей из опасной зоны.

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