В Политехе рассказали, что ждет студентов, которые швыряли книги из окна

Шокирующее поведение студентов Технического университета Республики Молдова, которые выбрасывали книги из окон, взбудоражило общественность. Как объяснили поведение учащихся руководство вуза?

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Кадры, как в Кишиневе из окон многоэтажного здания выбрасывают книги, мгновенно распространились по молдавскому сегменту интернета, шокировав общественность. Как выяснилось, из окон Технического университета летели книги по информатике 70-80-х годов.

Мнение ректора

Как заявил ректор Технического университета Молдовы Виорел Бостан, студенты, которые выбрасывали книги из окна, получат выговор, а работники библиотеки - предупреждение за то, что они не обеспечили должную координацию действий. Глава вуза пояснил, что учащихся попросили помочь разгрузить библиотеку от списанной литературы. Они, в свою очередь, чтобы не таскать тяжелые книги с седьмого этажа, где находится библиотека, решили устроить настоящий "книгопад".

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"Некрасиво получилось, что выбрасывали книги, но это – старые, списанные книги 70-х-90-х годов, которые больше не используются: либо устарели, либо находятся в плохом состоянии. Это – разные справочники, методические нагрузки. Причем они были в большом количестве – 200-500 экземпляров", - отметил Бостан.

Ректор университета выразил уверенность, что такое больше не повторится.

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"Нужно было, чтобы кто-то наблюдал за этим процессом", - добавил он.

Подготовка к ремонту

Книги, которые студенты выбрасывали из окна, по мнению руководства университета, уже не представляют ценности. Они прошли процедуру списания согласно регламенту министерства образования, культуры и исследований, и теперь являются макулатурой, за счет продажи которой вуз пополняет книжный фонд новыми изданиями.

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"Это не значит, что мы избавляемся от всех книг, у нас в фондах продолжают находиться книги 70-80-х годов. Если книга используется профессором, то она, конечно, остается в фонде", - пояснил ректор.

Освободить помещение от старых книг нужно было в связи с грядущим ремонтом библиотеки. Как отметил Бостан, в Техническом университете действует программа переоборудования библиотек и читальных залов.

Следует отметить, что жители Кишинева жестко раскритиковали в соцсетях инцидент с книгами.

"Это полный упадок духовно-нравственного воспитания молодого поколения", справедливо констатировали многие.