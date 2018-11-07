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Экс-президент Румынии Траян Бэсеску

Суд задумался, лишать ли Бэсеску молдавского гражданства

© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER
Общество
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Останется ли бывший лидер Румынии Траян Бэсеску без гражданства Молдовы, решит Высшая судебная палата республики.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Коллегия Высшей судебной палаты Молдовы так и не определилась, лишать ли бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства. Рассмотрение дела перенесено.

"Рассмотрение обращения перенесено на 14 ноября по причине дополнительного изучения вопроса", - отмечено на сайте Высшей судебной палаты.

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В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики.

Валерий Реницэ
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Практически сразу после вступления в должность президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. А все потому, что, как ранее заявлял представитель главы республики Максим Лебединский, Бэсеску сознательно не сообщил властям Молдовы о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства. Надо понимать, что факт нахождения под следствием — это категорический запрет на выдачу гражданства республики. Исходя из этого и был издан декрет президента об отзыве у бывшего лидера Румынии гражданства Молдовы. Бэсеску обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона. Судьи Апелляционной палаты 10 мая также отклонили запрос Бэсеску, оставив в силе решение первой инстанции. Однако адвокаты не согласились с этим вердиктом и обратились в ВСП.

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Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.

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