Сумма поборов в школах и вузах Молдовы удвоилась

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Глава Национального антикоррупционного центра Молдовы Богдан Зумбряну рассказал, что верит цифрам, которые свидетельствуют о двукратном увеличении поборов в учебных заведениях страны. Об этом он заявил в среду на заседании парламентской комиссии по нацбезопасности, обороне и общественном порядку, которое было посвящено феномену взяточничества в системе образования.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Коррупция в системе образования Молдовы: десятки учителей, задержанных НАЦ

"Не надо думать, что цель НАЦ - задержать как можно больше педагогов", - отметил Зумбряну, комментируя многочисленные обыски и уголовные дела, связанные с сектором образования.

По его словам, цель руководимого им ведомства, также заключается не в том, чтобы в обществе сложились какие-то стереотипы, что "в Молдове все можно купить", что "в республике даже знания продаются", что "образование уже не является одним из самых важных столпов, которые поддерживают нашу страну".

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"Наша цель состоит в том, чтобы постоянно повышать осведомленность о рисках, которые порождают взятки в секторе образования. Наша роль – убедить тех, кто занимается просветительской деятельностью, с одной стороны, и тех, кто получает знания, - учеников, студентов и их родителей, - с другой стороны, что сколько вы будете давать взятки и сколько их будут принимать, то можно дойти до такой ситуации, что однажды под угрозу попадет наше существование как общества, как нации, как народа", - сказал Зумбряну.

Громкие дела

Ссылаясь на случай в Экономической академии Молдовы, глава НАЦ напомнил, что 60 преподавателей этого вуза подозреваются в соучастии в коррупционной схеме, благодаря которой студенты могли покупать оценки за сдачу экзаменов и дипломных работ.

"Также напомню о недавнем деле, возбужденном на имя декана факультета права, обвиняемого в сделках с докторскими диссертациями, а также на пятерых преподавателей образцового центра в области электроники и энергетики, которые также подозреваются в вымогательстве денег у студентов за сдачу экзаменов", - сказал он.

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Сумма взяток растет

Руководитель НАЦ заявил, что, по данным опроса, сумма нелегальных платежей в учебных учреждениях удвоилась. "Склонен верить этим цифрам, поскольку только в ходе последней нашей операции, когда был задержан руководитель родительской ассоциации одного из известных детсадов в столице, установлено, что его имущество может конкурировать с имуществом бизнесмена", - отметил Зумбряну.

По его словам, ежедневно в НАЦ поступают жалобы, которые касаются нарушений в секторе образования.

"В основном жалуются на незаконные налоги и сборы. Реже или практически не обращаются те, кто сам платит за то, чтобы получить хорошую оценку, диплом или экзамен. Обращаются только тогда, когда понимают, что требуемая сумма не вписывается в их ожидания, а мама устала высылать из Италии деньги на учебу", - добавил он.

Больше всего руководителя Антикоррупционного центра возмущает тот факт, что начинается травля и прессинг человека, который отказывается давать взятку, он становится изгоем. Удивляет главу НАЦ и тот факт, что те, кто жалуется на коррупцию в системе образования, сами дают взятки.