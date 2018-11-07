00:27 08 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.08
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Черный кот

Кошка из Комрата оказалась умнее некоторых пешеходов - перешла по "зебре"

CC0 / Pixabay / Kadres
Общество
Получить короткую ссылку
48 0 0

Видео, опубликованное в социальных сетях, растрогало не только горожан, но и многих пользователей интернета.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Кошка, которая переходит дорогу по всем правилам дорожного движения, попала на запись видеорегистратора в Комрате.

На кадрах видно, как автомобиль останавливается у пешеходного перехода, по которому не спеша пересекает дорогу кошка. Животное ведет себя без суеты и без страха, не мечется по дороге, а уверенно идет прямо по пешеходной "зебре".

"В Комрате умные коты. Знают, где дорогу переходить", — замечает сайт gagauzinfo.md, который обнаружил видео, опубликованное в социальных сетях в одной из групп, где общаются жители Гагаузии.

Животные, которые живут в городских условиях, легко приспосабливаются к уличному движению. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеоролики, на которых собаки и кошки соблюдают правила тщательнее, чем некоторые люди.

Например, на этом видео собака переходит дорогу, только удостоверившись, что на обеих полосах движения машины остановились, чтобы пропустить "пешехода".

По теме

Что умеют кошки: они влияют на правительства и захватывают мир
Любимый питомец: кошка дважды спасла женщину от гибели из-за рака
Крыса против кошки: кто главный на улицах Нью-Йорка
Теги:
пешеходный переход, кошка, город, животные
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Кинорежиссер Эмиль Лотяну во время съемок фильма Табор уходит в небо
Эмиль Лотяну: волшебник, который прославил Молдову
Конкурс на самые эффектные ягодицы прошел в Сан-Паулу
Конкурс на самые эффектные ягодицы прошел в Сан-Паулу - видео
Октябрьский поворот
Октябрьский поворот: как все начиналось

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться