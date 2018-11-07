Кошка из Комрата оказалась умнее некоторых пешеходов - перешла по "зебре"

Видео, опубликованное в социальных сетях, растрогало не только горожан, но и многих пользователей интернета.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Кошка, которая переходит дорогу по всем правилам дорожного движения, попала на запись видеорегистратора в Комрате.

На кадрах видно, как автомобиль останавливается у пешеходного перехода, по которому не спеша пересекает дорогу кошка. Животное ведет себя без суеты и без страха, не мечется по дороге, а уверенно идет прямо по пешеходной "зебре".

"В Комрате умные коты. Знают, где дорогу переходить", — замечает сайт gagauzinfo.md, который обнаружил видео, опубликованное в социальных сетях в одной из групп, где общаются жители Гагаузии.

Животные, которые живут в городских условиях, легко приспосабливаются к уличному движению. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеоролики, на которых собаки и кошки соблюдают правила тщательнее, чем некоторые люди.

Например, на этом видео собака переходит дорогу, только удостоверившись, что на обеих полосах движения машины остановились, чтобы пропустить "пешехода".