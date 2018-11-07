Россия готова предоставить Молдове миллиард долларов на ремонт дорог

Молдова давно нуждается в модернизации транспортной инфраструктуры, и Россия готова помочь.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Россия готова открыть для Молдовы кредитную линию в размере одного миллиарда долларов на ремонт дорог и модернизацию инфраструктуры. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон в телевизионном эфире.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы

По словам главы государства, этот вопрос обсуждался на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во сколько обойдется в Молдове ремонт сельских дорог>>>

"Кредитная поддержка со стороны Российской Федерации, Евразийского союза, является очень ясной перспективой для Республики Молдова", - заявил Додон.

Кроме того, глава государства сообщил, что ему удалось договориться об отсрочке на полгода для таможенных пошлин на яблоки, виноград, абрикосы, вишни, черешню, консервированные фрукты и вино из Молдовы. Отсрочка будет действовать с 1 января по 1 июля 2019 года.