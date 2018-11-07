Африканская чума свиней за два года охватила 14 районов Молдовы

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. За два минувших года вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в 14 районах страны, сообщает Национальное агентство продовольственной безопасности (ANSA).

К осени 2018 года в Молдове насчитывается шесть очагов инфекции в домашних хозяйствах и 13 — среди диких кабанов.

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен в районах Дондюшаны, Сорока, Единец, Штефан-Водэ, Орхей, Чимишлия, Кагул, Чадыр-Лунга, Тараклия, Вулканешты, Хынчешты, Новые Анены и Каушаны.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, ситуация с распространением африканской чумы свиней по Молдове становится все более тревожной. В 2018 году было зарегистрировано 25 вспышек этого заболевания, из-за инфицирования АЧС были уничтожено 578 голов домашних свиней.

По данным ANSA, осенью этого года были выявлены новые случаи африканской чумы свиней в Румынии и Украине, а также в Венгрии, Латвии, Польше, России, Китае.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС угрозы не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.