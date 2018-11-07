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Мужчина в депрессии, фото из архива

Найден мужчина, который пропал по пути из Москвы в Кишинев

CC BY-SA 2.0 / HAMZA BUTT / Depression
Общество
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Пропавшего обнаружили в одном из украинских городов в психиатрической клинике.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Житель Молдовы, который неделю назад выехал из Москвы в Кишинев, но так и не пересек границу страны, нашелся. 

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Неделю назад 39-летний мужчина отправился из России на родину, однако в середине пути сошел с автобуса, недалеко от Киева, и больше не вернулся.

Ушел и больше никогда не вернется: пропавшего жителя Каушан нашли мертвым>>>

Пропавшего объявили в розыск, подозревали самое худшее. Однако мужчина нашелся — в одном из украинских городов, в психиатрической лечебнице.

Детали происшествия устанавливаются. Каким образом он оказался в больнице, мужчина объяснить не может.

Теги:
психиатрия, пропавший человек
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