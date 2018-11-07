Найден мужчина, который пропал по пути из Москвы в Кишинев

Пропавшего обнаружили в одном из украинских городов в психиатрической клинике.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Житель Молдовы, который неделю назад выехал из Москвы в Кишинев, но так и не пересек границу страны, нашелся.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ушел и больше никогда не вернется: пропавшего жителя Каушан нашли мертвым

Неделю назад 39-летний мужчина отправился из России на родину, однако в середине пути сошел с автобуса, недалеко от Киева, и больше не вернулся.

Ушел и больше никогда не вернется: пропавшего жителя Каушан нашли мертвым>>>

Пропавшего объявили в розыск, подозревали самое худшее. Однако мужчина нашелся — в одном из украинских городов, в психиатрической лечебнице.

Детали происшествия устанавливаются. Каким образом он оказался в больнице, мужчина объяснить не может.