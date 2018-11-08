С начала года НАЦ получил более ста жалоб на коррупцию в учебных заведениях

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Более ста жалоб на коррупцию в учебных заведениях страны поступило в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) с января по сентябрь 2018 года. Об этом заявил глава НАЦ Богдан Зумбряну во время парламентских слушаний на заседании комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

По словам главы антикоррупционного ведомства, борьба с поборами в учебных заведениях далека от завершения.

Говоря о самых громких коррупционных делах, глава НАЦ напомнил о поборах в Экономической академии, а также в Образцовом центре по электронике и энергетике, где пятеро преподавателей подозреваются в вымогательстве у студентов взяток за успешную сдачу экзамена.

Напомним, недавно сотрудниками НАЦ был задержан бывший председатель АО "Lăstărăş", который подозревается в присвоении денег родителей, устроивших своих детей в детский сад № 199 ("Lăstărăş") в Кишиневе. У него были изъяты деньги, квартиры, элитные автомобили, оружие, а также база отдыха в Вадул-луй-Водэ.