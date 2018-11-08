Решается, сколько будет стоить полис медицинского страхования в 2019 году

Как и прежде, купившие полис до 1 апреля смогут получить скидку.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Цена полиса медицинского страхования, скорее всего, останется неизменной и в 2019 году. Полис можно будет купить за 4056 лей, а те, кто купит его до 1 апреля, получат скидки. Такие положения содержатся в проекте бюджета медицинского страхования на следующий год.

"Мы пришли к выводу, что для населения будет очень полезно, если цена на полис останется на уровне 4056 лей", — заявил для журналистов Борис Гылка, генеральный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Собственники земельных участков, которые приобретут полис до 1 апреля, получат 75-процентную скидку, а патентообладатели заплатят на 60 процентов меньше.

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Другие граждане, купившие полис в этот срок, заплатят полцены.

В 2019 году размер взносов по обязательному медицинскому страхованию также не изменится. Работник и работодатель будут платить 4,5 процента в равных долях. Проект предусматривает доходы бюджета в размере 7,3 миллиарда леев, на десять процентов больше, чем в прошлом году. Расходы составят 7,5 миллиарда леев с дефицитом в 200 миллионов.

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Большинство денег, 3,7 миллиарда леев, будут потрачены на лечение пациентов в больницах. Еще два миллиарда леев будут израсходованы в системе первичной медицины.

На компенсированные лекарства выделено около 600 миллионов леев. Правительство также выделит 2,7 миллиарда леев на медицинское страхование детей, пенсионеров, безработных и других категорий граждан.