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Президент Молдовы Николай Тимофти и экс-президент Румынии Траян Бэсеску

Окончательный вердикт: Тимофти незаконно дал Бэсеску гражданство Молдовы

© Photo: Presedinte.md
Общество
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Экс-президент Румынии Траян Бэсеску остается без гражданства Республики Молдова, решение обжалованию не подлежит.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отклонила жалобу бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который оспорил судебное решение о признании незаконным предоставления ему гражданства Республики Молдова.

Судьи ВСП оставили решение Апелляционного суда Кишинева от 10 мая 2018 года по иску, поданному Траяном Бэсеску против Президента Республики Молдова Игоря Додона об аннулировании президентского указа от 3 января 2017 года. Решение ВСП является окончательным.

Как у Бэсеску появилось гражданство Молдовы

Напомним, в июне 2016 года президент РМ Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики.

Практически сразу после вступления в должность президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января 2017 года. А все потому, что, как ранее заявлял представитель главы республики Максим Лебединский, Бэсеску сознательно не сообщил властям Молдовы о том, что находился под следствием в момент подачи и рассмотрения заявки на получение гражданства.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску
© AFP 2018 / THIERRY CHARLIER
Суд задумался, лишать ли Бэсеску молдавского гражданства

По нормам законодательства, факт нахождения под следствием влечет за собой категорический запрет на выдачу гражданства республики. Исходя из этого и был издан декрет президента об отзыве у бывшего лидера Румынии гражданства Молдовы.

Бэсеску обратился в Высшую судебную палату с иском против Додона 26 января прошлого года. Пленум ВСП вернул исковое заявление экс-президенту Румынии для обращения в суд Кишинева. В конце января этого года суд сектора Центр отклонил гражданский иск Бэсеску против Додона. Судьи Апелляционной палаты 10 мая также отклонили запрос Бэсеску, оставив в силе решение первой инстанции. Однако адвокаты не согласились с этим вердиктом и обратились в ВСП.

Какие аргументы привел суд

Дело рассматривали судьи Юлия Сирчу, Галина Стратулат, Думитру Вистерничан, Думитру Мардарь и Николае Краю.

Судьи ВСП установили, что согласно закону о гражданстве Республики Молдова гражданство РМ может быть отозвано указом президента у лица, которое предоставило ложную информацию или скрыло важные факты.

Траян Бэсеску
© AFP 2018 / GEORGES GOBET
Бэсеску получил "хук" от молдавских судей

Вместе с тем, по информации правоохранительных и судебных структур Румынии и Молдовы, во время подачи ходатайства о предоставлении молдавского гражданства Траян Бэсеску был привлечен к уголовной ответственности за совершение нескольких преступлений: злоупотребление служебным положением против общественных интересов, злоупотребление служебным положением; шантаж и угрозы; открытая кража; злоупотребление служебным положением с особенно серьезными последствиями и других.

Согласно законодательству о гражданстве Республики Молдова гражданство РМ не предоставляется лицу, которое было осуждено за умышленное совершение преступлений, имеет судимость или находится под уголовным расследованием на момент рассмотрения заявления.

Тимофти знал

Однако при подаче заявления на получение гражданства Республики Молдова, а также на момент рассмотрения запроса Траян Бэсеску не сообщил и не указал, что он находится под уголовным преследованием, что является препятствием для получения гражданства.

Судьи ВСП также подтвердили, что заявитель в своем апелляции не отрицал, что на момент подачи заявления о гражданстве Республики Молдова он находился под уголовным преследованием и не доказал обратное в соответствующих доказательствах. Напротив, Траян Бэсеску указал, что президент Республики Молдова Николае Тимофти знал о предполагаемых уголовных делах до предоставления гражданства.

Таким образом, не только Траян Бэсеску остался без гражданства Молдовы, но и в отношении экс-президента Николае Тимофти у общественности возник целый ряд вопросов.

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Теги:
Траян Бэсеску, гражданство РМ
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