Грандиозный концерт и массовые гуляния: Оргеев отмечает Храм города

На главной площади города пройдет праздничный концерт с участием группы "Норок", Надежды Чепраги, Fly Project и Pepe.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Оргеев в четверг отмечает свой Храмовый праздник. В день 464-летия со дня основания города местные власти подготовили богатую культурную программу. Жители и гости Оргеева приглашаются на грандиозный концерт с участием известных артистов, а также на лотерею с розыгрышем призов.

Официальное открытие праздника состоялось у памятника Василе Лупу. В "Орхей-Ленде" проходит грандиозный детский праздник с героями сказок, трансформерами, фиксиками, динозаврами и зарубежными аниматорами.

© Photo : из личного архива Н. Чепраги Надежда Чепрага: в день рождения на работе, но мне так больше по душе

Также гости примут участие в "Маса Маре" – грандиозном застолье, которое продлится с 16.00 до 18.00.

Главным событием вечера станет праздничный концерт, который начнется в 18.00 и продолжится до 21.30.

На сцене выступят любимая народом певица Надежда Чепрага, а также группы "Fly Project", "Noroc", "Tharmis" и исполнитель Pepe из Румынии.

В финале гости смогут увидеть великолепное шоу фейерверков.

В настоящее время Оргеев является девятым по величине городом Республики Молдова. Согласно данным последней переписи населения, проведенной в 2014 году, город насчитывает 33600 жителей.