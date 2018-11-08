Правительство решило: кого в Молдове освободят от уплаты налогов

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Людям с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата будет проще импортировать транспортные средства. Кроме того, эту категорию граждан освободят от уплаты дорожного налога. Правительство утвердило серию законодательных изменений, которые будут способствовать социальной интеграции лиц с особыми потребностями.

© Sputnik / Elnur Salayev Размер подоходного налога в разных странах

На данный момент упрощенным импортом машин пользуются лица с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата и только в том случае, если транспортное средств предоставлено в качестве пожертвования и авто было переоборудовано соответствующим образом.

С учетом изменений, правительство предоставило право импорта всем лицам с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата вне зависимости от степени инвалидности. Согласно поправкам, ввозить в страну машины можно будет раз в пять лет, а не раз в семь лет, как было ранее.

"В то же время по истечении этого пятилетнего периода лица с ограниченными возможностями смогут продавать импортированные автомобили на том основании, что, учитывая период эксплуатации транспортного средства, некоторым бенефициарам потребуется приобрести новую машину, или же они вообще больше не будут нуждаться в транспорте", - отметили в пресс-службе правительства.

Документ также предполагает освобождение от дорожного налога всех лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, а не только тех, у кого автомобили с ручным управлением.