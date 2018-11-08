Премьер Молдовы: помимо проблем в стране надо учиться отдыхать

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Глава молдавского правительства на заседании кабмина в четверг поделился хорошей новостью, сопроводив ее весьма необычным комментарием.

"Хорошая новость, что в этом году Рождественская ярмарка возвращается. Думаю, что помимо всех проблем, с которыми мы все еще сталкиваемся в Республике Молдова, и усилий, которые предпринимаются для их решения, мы должны учиться и отдыхать", - сказал премьер Павел Филип.

В пресс-службе правительства Молдовы сообщили, что, как и в прошлом году, при поддержке правительства ярмарку смогут посетить тысячи детей из центров по размещению и социально-уязвимых семей.

Рождественская ярмарка пройдет с 15 декабря по 15 января в Кишиневе. Она расположится на улице 31 Августа 1989 года на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. На организацию рождественского базара выделено восемь миллионов леев.