Официально решено: определена цена на полис медстрахования в 2019 году

Молдавские власти определились, сколько жители Молдовы будут платить за полис обязательного медицинского страхования в следующем году.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Цена полиса медицинского страхования в 2019 году в Молдове не изменится. Таковы положения проекта бюджета медицинского страхования на следующий год, который утвердили члены правительства страны на заседании в четверг.

"Учитывая сложное финансово-экономическое положение населения предлагается сохранить цену на полис обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме на уровне 2014-2018 годов - 4 тысячи 56 леев", - сказала глава Минзрава Силвия Раду, представляя документ.

По ее словам, проект закона на 2019 году предполагает сохранение скидки в 50% на полис для большинства категорий плательщиков. Собственники земельных участков, которые приобретут полис до 1 апреля 2019 года, получат 75-процентную скидку, а патентообладатели заплатят на 60 процентов меньше.

© Sputnik / Miroslav Rotari Жители Молдовы заплатят в 2019 году налогов более чем на 37 миллиардов леев

В следующем году размер взносов по обязательному медицинскому страхованию также не изменится. Работник и работодатель будут платить 4,5 процента в равных долях.

Проект бюджета медицинского страхования предусматривает доходы в размере 7,3 миллиарда леев, на десять процентов больше, чем в прошлом году. Расходы составят 7,5 миллиарда леев с дефицитом в 200 миллионов.

Большинство денег, 3,7 миллиарда леев, будут потрачены на лечение пациентов в больницах. Еще два миллиарда леев будут израсходованы в системе первичной медицины.

На компенсированные лекарства выделено около 600 миллионов леев. Правительство также выделит 2,7 миллиарда леев на медицинское страхование детей, пенсионеров, безработных и других категорий граждан.

Проект бюджета медицинского страхования должен быть представлен на рассмотрение и утверждение парламенту страны.