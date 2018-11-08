Граждан Молдовы ждут новые зарплаты - получать будем по-другому

Все, что нужно знать о законопроекте по единой системе оплаты труда в бюджетном секторе: кого коснется реформа, и сколь денег потребуется на ее реализацию?

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Зарплата бюджетников в Молдове вырастет, а нынешнюю систему оплаты труда реформируют, чтобы обеспечить постоянное повышение доходов сотрудников государственного сектора. Соответствующее решение принято в четверг на заседании правительства.

Кого коснется реформа?

Как отметил представлявший проект министр финансов Октавиан Армашу, сфера внедрения закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе затрагивает все категории работников, в том числе, чиновников, судей и прокуроров. По его словам, закон гарантирует полное сохранение зарплаты, если по новым правилам работнику полагается более низкая выплата, чем ранее.

"Ни один из работников бюджетного сферы не будет получать зарплату ниже двух тысяч леев в месяц. Закон гарантирует ежегодный перерасчет минимальной зарплаты", - сказал Армашу.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове вырастут зарплаты бюджетников

Новый закон регулирует структуру, права, способ установления заработной платы - сотрудникам будут выплачивать ее на основе системы градации, а сама получка будет состоять из фиксированной и варьируемой частей.

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Проект предполагает увеличение зарплаты во всех бюджетных сферах, включая образование, здравоохранение и социальное обеспечение на 20%, 50%, а в некоторых случаях даже на 100%.

Судьба молдавских судей

Перчинку в обсуждение проекта внесла глава Минюста Виктория Ифтоди, которая напомнила о решении Высшего совета магистратуры и обращении прокуроров, которые высказали недовольство в отношении этой законодательной инициативы. Ифтоди рассказала, что у нее состоялся разговор с министром финансов, который сообщил, что руководимое им ведомство нашло некоторые решения в этом смысле.

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"Мы не успели подготовить корректировки. Если министерство финансов не изменило позицию, то просим внести изменения", - сказала Ифтоди.

Впрочем, о каких корректировках шла речь, министр умолчала, ссылаясь на то, что кому надо, тот знает, а это, на минуточку, глава правительства и министр финансов.

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Высший совет магистратуры (ВСМ) во вторник дал негативное заключение на проект закона по унитарной системе оплаты труда в бюджетном секторе, но именно по той части, которая касается судей и прокуроров. Магистрантны отметили, что из-за внедрения реформы они ежегодно будут терять в деньгах до шести тысяч леев. Пленум ВСМ раскритиковал и тот факт, что судьям и прокурорам не будут выплачивать ежегодную премию и материальную помощь. По мнению магистрантов, в документе четко не прописан даже пункт о "выслуге лет". Кроме того, судьи отметили дискриминацию в отношении инспекторов прокуратуры, секретарей, личных ассистентов и технических работников инстанций. Магистранты настояли на сохранении специального закона о заработной плате судей и прокуроров.

Сколько стоит реформа?

Стоимость реализации проекта на 2019-2021 годы составляет 3,9 миллиарда леев. Это, как отметил глава Минфина, вписывается в расчеты, связанные с бюджетом.

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Ожидается, что к 2021 году средняя ежемесячная зарплата сотрудников учреждений, финансируемых из государственного бюджета примерно на 30% возрастет, а у работников учреждений, финансируемых из местных бюджетов, - более чем на 55%.

Законодательные изменения согласованы со специалистами Международной организации труда и другими структурами.

Метафоры от премьера

Глава молдавского кабмина Павел Филип отметил, что данный законопроект вызвал широкое обсуждение в обществе. Премьер еще раз обратил внимание, что, во-первых, никто не потеряет из своей зарплаты, которую получает сейчас. "Во-вторых, минимальная зарплата в Молдове не будет ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть не ниже двух тысяч леев. В-третьих, эта разница между самой высокой и самой низкой зарплатой не будет составлять 33 раза, а диапазон уже составит 15", - сказал Филип.

Самое важное, как считает глава кабмина, этот закон позволит ежегодно повышать зарплату бюджетникам. Не обошелся премьер и без метафор.

"Чтобы построить здание нужен прочный фундамент. Думаю, что этот закон станет фундаментом повышения заработной платы для тех, кто получает зарплату из государственного бюджета, фактически предоставляя им справедливую систему", - образно подчеркнул Филип.

Он также отметил, что "когда проделывается огромная работа, то могут быть и небольшие ошибки". "Хочу всех успокоить, что, если будут выявлены какие-то ошибки, то их сразу устранят. Но, учитывая, что коллеги много работали, не думаю, что появятся какие-то недочеты", - заключил глава правительства.