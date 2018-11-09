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Квартира. Архивное фото

Пособия на покупку и ремонт жилья получат некоторые категории граждан

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Размер пособий составит от 12 до 82 тысяч леев в зависимости от статуса заявителя.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы на один год продлило период получения единовременных пособий на покупку, строительство и ремонт жилья для некоторых категорий граждан. Согласно законодательным поправкам, заявления можно подавать до 31 декабря 2019-го года.

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Кто имеет право на пособие

Пособия на приобретение, строительство и ремонт жилья могут получить граждане, которые ранее не смогли воспользоваться льготными кредитами в банках. Речь идет о ликвидаторах аварии на Чернобыльской атомной электростанции, участниках боевых действий на Днестре, в Афганистане, жертвах политических репрессий.

Размер помощи

На самую большую помощь от государства в размере 82-х тысяч леев могут рассчитывать лица, перенесшие лучевую болезнь из-за работ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также родственники тех, кто погиб из-за этого недуга. На 20,5 тысяч леев могут рассчитывать ликвидаторы последствий аварии.

На единовременное пособие в размере 41 тысячи леев имеют право участники Второй мировой войны, жертвы политических репрессий, боевых действий в Афганистане, участники боевых действий на Днестре, а также граждане, чьи дома были разрушены во время приднестровского конфликта.

Сколько денег потратит государство

По данным министерства финансов Молдовы, получателями единовременных пособий могут стать 215 человек. Государство готово выделить порядка девяти миллионов леев на эту статью расходов. Ранее помощь получили три тысячи 443 бенефициара. Общий размер помощи составил 123 миллиона леев.

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