Пострадавшие от взрыва на Рышкановке получат продовольствие

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Пострадавшие от взрыва в жилом доме на Рышкановке получат от примэрии продовольствие. Это касается тех граждан, которые до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.

Соответствующее распоряжение об этом подписал заместитель примара Кишинева Нистор Грозаву.

Продовольствие предоставит экономический агент, с которым будет заключен контракт на необходимый срок. Расходы на продукты будут покрыты из муниципального резервного фонда.

Взрыв на Рышкановке

Взрыв газового баллона произошел ночью 6 октября в Кишиневе, на 16-м этаже дома по адресу Московский проспект, 11.

Погибли пять человек — мать с четырехлетним ребенком, пожилая супружеская пара — граждане Израиля, приехавшие в город навестить своих детей, а также хозяйка квартиры, где произошло ЧП.

От обрушения конструкций пострадали квартиры на трех этажах здания.

Пострадавшим от взрыва на Московском проспекте передадут матпомощь>>>

Жильцы пострадавшего дома остаются в санатории Constructorul (Конструктор) и бывшей железнодорожной больнице.

Что с квартирами пострадавших?

На данный момент продолжается восстановление квартир, разрушенных во время взрыва. Всего строителям предстоит восстановить три перекрытия многоэтажного здания.

Как сообщили ранее в правительстве Молдовы, "до 1 декабря этого года будут забетонированы все четыре перекрытия, а к концу месяца — завершено восстановление наружной части здания".

"То есть до 22 декабря жильцы этого подъезда смогут вернуться в свои квартиры. Ремонт десяти квартир, больше остальных пострадавших при взрыве, завершится до марта", — сообщили в правительстве.