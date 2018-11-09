Вода из крана: в Молдове решили проверить, что пьют жители страны

Не вся вода из крана соответствует нормативным показателям: власти республики решили проверять, что пьют жители страны.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Качество питьевой воды в Молдове собираются улучшить. Так, планируется обеспечить ее чистоту и исключить любые риски для здоровья людей. Правительство одобрило соответствующий законопроект.

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В документе обозначены процесс мониторинга и условия качества воды, а также ответственные за информирование и проверки. Согласно проекту, указанным параметрам должна соответствовать водопроводная и бутилированная вода, а также вода, используемая в производственном процессе на предприятиях пищевой промышленности. Производители и дистрибьюторы должны соблюдать параметры качества и разработать планы для его обеспечения.

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Национальное агентство общественного здравоохранения, как отмечено в документе, будет контролировать качество воды на каждом этапе производства, а Нацагентство продовольственной безопасности - отвечать за мониторинг качества питьевой воды, используемой компаниями пищевой промышленности и продаваемой в бутылках.

Проверки колодцев каждые три года

Контролю подлежат также и источники питьевой воды в селах. К примеру, колодцы будут проверять один раз в три года территориальными подразделениями Нацагентства общественного здравоохранения по запросу местных властей или владельцев источника питьевой воды.

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Специалисты обратят внимание на микробиологические параметры, показатели нитратов и нитритов, фтора, бора, тяжелых металлов и органических веществ. Если лабораторные анализы покажут, что вода не соответствует необходимым условиям, то ее использование для потребления человеком и животными, а также для орошения запретят.

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Что показали проверки?

Согласно данным исследования качества питьевой воды за 2017 год, выявлено несоответствия положениям Санитарных норм о качестве питьевой воды по микробиологическим параметрам в среднем в 11% образцов воды из городских коммунальных водопроводов, источник которых - подземные воды, а 7% - в водопроводах с поверхностными источниками. Хуже ситуация в селах, где несоответствия выявлены в 17% образцов коммунальных водопроводов. В то же время около 50% подземных источников водоснабжения не соответствуют санитарным нормам по содержанию химических параметров.