В пунктах регистрации авто в Приднестровье открыли вторую очередь

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Приднестровье, в которых можно получить нейтральные номера, позволяющие автомобилистам путешествовать по международным направлениям, открылась вторая очередь. Необходимость подобной меры возникла из-за большого спроса на приобретение таких номерных знаков и образовавшихся длинных очередей.

"Если нужно срочно получить нейтральные номера и выехать за пределы страны в ближайшее время, необходимо обратиться с заявлением в ПРТС, по которому можно будет ускорить свою очередь. Для этого мы открыли вторую очередь", - рассказал журналистам глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

© Sputnik / Irina Leahova Водители из Приднестровья смогут ездить в Европу

По 20 человек в день

Каждый день нейтральные номера получают по 20 автомобилистов. И это только в Тирасполе.

"Мы рекомендуем тем, кто хочет скорее получить нейтральный номер, обратиться в ПРТС, чтобы его включили в ту очередь, которая позволит в случае отказа другого клиента в регистрации более быстро и мобильно продвинуться по списку", – отметил Мова.

Когда спадет ажиотаж

Глава МВД региона призвал всех потенциальных получателей нейтральных номеров быть более активными, и, звоня по телефону 123 либо заходя на сайт ПРТС, отслеживать, как передвинулась их очередь. Он привел пример рыбницкого пункта, где сотрудники иногда целый день просиживают без работы из-за того, что ранее записавшиеся люди не появились на регистрацию в определенное время, а следующие за ними в очереди не могут прийти на замену.

"Уверен, что этот ажиотаж будет снят в ближайшее время. Поскольку у нас есть примеры в Рыбнице, когда целый день желающие зарегистрировать новый номер не приходят. В таком случае сотрудники начинают звонить тем, кто находится дальше в очереди. Однако у многих из тех, кому звонят также есть причины, по которым они не могут приехать", - пояснил он.

Пункты регистрации действуют в Приднестровье с сентября 2018 года. Всего их открыто два - в Рыбнице и Тирасполе. За два месяца было выдано 749 нейтральных номеров.