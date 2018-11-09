Раскрыты подробности о маньяке из Тирасполя, который был задержан в Москве

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Маньяка-убийцу Виктора Метлинского задержали в Москве по наводке приднестровских правоохранителей. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

"Наши коллеги из уголовного розыска города Москвы задержали Метлинского по нашей информации. Мы, проводя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили его местожительство и телефон", - отметил Мова.

© Sputnik / Вадим Жернов Подробности полиции о маньяке из Молдовы, задержанном в Москве

По его словам, собранные данные приднестровские правоохранители передали своим московским коллегам, после чего преступник был задержан.

"Так случилось, что и на территории Российской Федерации Метлинский совершал преступления. Я уверен, что с нашими российскими коллегами закончим работу и по преступлениям, совершенным им в Приднестровье", - подчеркнул глава МВД региона.

Как сообщал ранее Sputnik, до задержания в Москве 29-летний тираспольчанин несколько лет находился в розыске в Приднестровье.

Доказана его вина в совершении трех тяжких преступлений в Тирасполе: изнасилование несовершеннолетней, разбойное нападение и убийство.

Метлинский также подозревается еще в пяти преступлениях на территории региона.