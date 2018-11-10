Названо место в Молдове, куда хочется сбежать от городских проблем

Есть в Молдове отдаленные уголки, где время словно остановилось. Старинные развалины, живописные склоны, намоленные места располагают к спокойному отдыху вдали от шума. Одно из таких мест – поселок Рашков, расположенный в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik, Дарья Чернега. Рашков – населенный пункт с очень бурной историей. В средние века он входил в состав Великого княжества Литовского, затем его хозяином стал Богдан Хмельницкий, селение также было частью Речи Посполитой. О Рашкове даже писал классик польской литературы Генрик Сенкевич в своем романе "Пан Володыевский".

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История возвращения

Один из главных архитектурных памятников Рашкова – православная церковь Святой Троицы. Она была построена в конце 18-го века. Храм уникален тем, что в нем находится икона Спас Нерукотворный. Верующие наделяют ее чудотворной силой.

"Когда был построен храм, на село обрушилось бедствие – засуха. Люди взяли икону и провели крестный ход. Но не такой как обычно - вокруг села, а в форме креста. После того, как закончился крестный ход, пошел дождь", - рассказал настоятель храма Святой Троицы протоирей Димитрий.

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В церкви рядом с большой иконой Спас Нерукотворный стоит маленький Спас – тоже очень ценный и старинный образ. Его вернули в родную обитель совсем недавно – два года назад. Как рассказал настоятель, икона исчезла после Великой Отечественной войны. В советские времена церковь сначала использовали как склад, а потом в ней обустроили ЗАГС. Спустя годы после того, как обитель вернули прихожанам, в родной дом вернулась и утерянная икона. Как выяснилось, ее спас от уничтожения директор школы.

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"Он добился разрешения и открыл храм. Там все иконы были повалены на землю. А эта икона треснула пополам. Он забрал ее домой, а потом переехал в Кишинев. Бывший директор школы всегда говорил своим детям, что это - икона из церкви села Рашков, и ее надо вернуть обратно. Дети выполнили волю отца", - отметил священник.

Перед тем, как вернуть старинную реликвию, бывшие хозяева ее отреставрировали.

Мудрый магнат

Центром трех религий поселок Рашков стал в 18-м веке, когда этими землями владел польский магнат Юзеф Любомирский. Как отмечают местные краеведы, человеком он был мудрым.

"В 18-м столетии в Рашкове проживало множество людей разных национальностей: русские, украинцы, молдаване, поляки, евреи, немцы, армяне. Нет документальных свидетельств о том, что между ними были враждебные отношения. Местный магнат сумел сплотить весь народ. В этот период были построены католический храм, который сохранился по сей день, синагога и семь православных церквей", - рассказала сотрудница музея Ольга Сливка.

Костел в селе Рашков – самый старый в Молдове. Он является памятником архитектуры. Считается, что этот католический храм построен в стиле барокко, хотя внешне строение выглядит строго. Мессы в костеле проходят ежедневно.

© Sputnik / Nicu Goncear Костел в селе Рашков

Наследие хасидов

В период правления магната Любомирского было построено еще одно культовое сооружение. Синагога в селе Рашков по сей день считается самой крупной на территории левого и правого берегов Днестра. Сегодня от нее сохранились только стены, которые впечатляют своим величием. Их ширина составляет два метра, и как рассказала Ольга Сливка, здание строили по специальной технологии.

© Sputnik / Nicu Goncear Стены синагоги в селе Рашков

"Известь обязательно должна была настаиваться три года. В раствор вводили яйца и шерсть – волокно для связки. Этому зданию более 260-ти лет", - отметила краевед.

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К концу 19-го века евреи (переселенцы из Украины, Австрии и Польши) составляли большую часть населения Рашкова. У них были свои школы, лавки, пивоваренный завод, паровая мельница. Текущие дела, как рассказала собеседница, обсуждались в синагоге. После того, как заканчивалась служба, женщины шли домой, а для мужской части в храме накрывали стол. Во время трапезы авторитетные мужи решали проблемы общины. С уходом евреев из Рашкова синагога пришла в упадок.

"В Рашкове находилась резиденция хасидских ребе рашковской династии. В 30-х годах прошлого столетия резиденция из Рашкова переехала в село Вадул Рашков. А у нас своды синагоги после этого были полностью разрушены", - рассказала краевед.

© Sputnik / Nicu Goncear Стены синагоги в селе Рашков

Чертов мост и "кукуманя"

Еще одна достопримечательность Рашкова относится к природным памятникам. Живописный рашковский комплекс особенно красив в октябре, когда осень не скупится на яркие краски. В урочище на берегу Днестра растет много кизила и шиповника, поэтому склон величавой скалы в это время изрезан багряными лоскутами. Скалу так и называют – Красная, или по-рашковски – Червонка. Незабываемое зрелище открывается на закате: с заходом солнца Червонка окрашивается в красный цвет. Местные жители тем временем, любуются скалой с подножья.

© Sputnik / Nicu Goncear Скала в селе Рашков

В урочище есть места, которые они обходят стороной. Одно из них – чертов мост.

"По легенде это – висящий мост, созданный естественным путем. Сам по себе он очень узкий и люди боятся по нему ходить. Поэтому считается, что кроме чертей там никто не ходит", - рассказала краевед.

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Еще одно мистическое место в рашковском разломе – камень "кукуманя". По легенде две сестры пришли к нему и стали играть в прятки. Маня забралась на вершину. А Оля ее искала и кричала: "Ку-ку, Маня!". Доиграть в игру у девочек не получилось. Маня сорвалась с камня, который теперь местные жители обходят стороной.

© Sputnik / Nicu Goncear Село Рашков

Какие еще тайны таит этот загадочный край... Впрочем, в Молдове есть много уголков с богатой историей, красивыми легендами, интересными традициями и пейзажами, от которых захватывает дух.