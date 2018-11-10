Эколог: Кишинев лишают редкого природного наследия

В одном из секторов Кишинева уничтожили редчайшие для Молдовы деревья: что говорят экологи?

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. В столичном секторе Рышкановка спилили несколько редких и совершенно здоровых деревьев. Речь о софоре. Эти деревья украшали столичный дворик с конца 60-х годов прошлого века.

Инцидент произошел на улице Алеку Руссо, 9/2. Как утверждают жители микрорайона, такие вопиющие меры предприняла строительная фирма. Как отметил корреспондент Sputnik, "чтобы расчистить территорию для подъезда крупногабаритного транспорта спилили два совершенно здоровых дерева".

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Редкая и ценная для Кишинева софора

Председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Владимир Гараба рассказал Sputnik, что "софора японская - вид завозной, то есть такие деревья не произрастают естественным путем в Республике Молдова".

"Это довольно редкие декоративные деревья, которые представляют большую ценность для нашего города. Они растут медленно", - сказал эксперт, добавив, что софора менее подвержена болезням и вредителям, как, к примеру, каштан.

По словам специалиста, те, кто взял на себя смелость спилить деревья, поступили опрометчиво.

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"Это экзотическое дерево. Думаю, в столице можно насчитать пару сотен софор. Посажены они и в других населенных пунктах Молдовы. Это дерево распространено как декоративное. В последние годы, конечно, я не видел, чтобы продавались саженцы софоры. Возможно их уже и не выращивают", - рассказал собеседник.

Деревья рубят, а дышать тяжелее

Эколог отметил, что на протяжении последних нескольких десятков лет в Кишиневе постоянно сокращается площадь зеленых насаждений.

"Число деревьев постоянно уменьшается. Вырубаются, как правило, взрослые насаждения. Экологическая ситуация в городе продолжает ухудшаться. С одной стороны, площадь зеленых насаждений сокращается за счет вырубки деревьев, а с другой – увеличивается число транспортных единиц, из-за которых повышается уровень загрязнения воздуха в городе", - отметил Гараба.

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Как считает эксперт, из 365 дней в году редко бывает, когда концентрация по какому-либо показателю не превышала бы допустимые нормы.

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"Да и сам город становится беднее из-за вырубки деревьев. И так в последние десятилетия декоративные виды фактически не засаживаются, потому что они очень дорогие", - подчеркнул собеседник.

Эколог добавил, что закупаются в основном простые виды деревьев – акация, липа, которые для городской местности не характерны, как декоративные.

"Проблемы загрязнения, ухудшение декоративной части столицы, и мы теряем славу одного из самых зеленых городов", - сказал Гараба.

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Кишинев – в тупике

Отвечая на вопрос, как Кишинев может вернуть себе статус зеленой столицы, эколог подчеркнул, что за последние годы утеряно порядка 500 гектаров насаждений.

"Получается, что нужно засадить столько же. Но вопрос не в количестве, а в том, что высаживать деревья просто некуда. Вот в чем беда. Те крохотные земли в центре города, засаженные деревьями, которые вырубили, уже застроены, а на окраинах уже нет свободной территории", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что поэтому главная задача сегодня – хотя бы приостановить вырубку.

"Нет возможности увеличить площади, но надо сохранить то количество деревьев, что осталось, а также обеспечить хороший уход за ними, чтобы они продуктивно очищали город. Мы в тупике", - заключил Гараба.