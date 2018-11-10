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Велосипедная прогулка, архивное фото.

Как и где провести с пользой выходные в Кишиневе

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Выставки, концерты, спектакли и много-много спортивных мероприятий - все эти и другие события ждут жителей Молдовы в выходные.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Для тех, кто еще не определился, где и как провести выходные, публикуем список самых интересных мероприятий, которые пройдут в этот уикенд.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Спорт – это жизнь

В субботу в Кишиневе запланирован Чемпионат Республики Молдова по таэквон-до. Место проведения - спортивный комплекс Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану по адресу: улица Н. Тестемицану, 24/5. Начало в 09.00.

В этот же день состоится матч между командами "Зимбру" и "Шериф". Игра пройдет на столичном стадионе Zimbru. Начало в 13.00.

А затем в Stiga Club намечен турнир по электронному дартсу. Начало в 15.00.

В воскресенье в парке "Валя Морилор" ("Комсмольское озеро") состоится забег "Forest RUN". Начало в 11.00.

Отдых с детьми

В субботу в театре "Ликурич" запланированы спектакли "Волшебные превращения" и "Памятный день". В воскресенье в театре "Гугуцэ" состоится спектакль "У родника", в молодежном театре "Лучафэрул" – "Золушка", а в Odeon - "Красная шапочка".

В ТЦ Atrium состоится традиционный фестиваль "Семейный марафон", который организует "Комсомольская правда в Молдове". Акция пройдет под девизом "Здоровое движение". Начало в 11.00.

Отдых
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В кино в этот уикенд идут семейная комедия "Ужастики 2: беспокойный Хеллоуин" и мультфильм "Пришельцы в доме".

Театр и кино

В субботу театралов ждут в театре "С улицы Роз", где пройдет спектакль "Эквус". В театре Эжена Ионеско пройдет спектакль "Последняя ночь в Мадриде", а в Сатирикусе — "Вор". В воскресенье в театре "С улицы Роз" запланирован спектакль "Женское счастье", в театре А.П. Чехова – "Примадонны, или в театре только девушки", в театре Эжена Ионеско - "Тепло в ноябре", а в Сатирикусе - "Деньги, деньги или барсетка". В Geneza Art в выходные покажут спектакль "Гардения".

В кино — "Шпион, который меня кинул",  "Дедушка легкого поведения", "Девушка, которая застряла в паутине", "Оверлорд", "Репродукция", "Хэллфест", "Ничего хорошего в отеле "Эль рояль", Веном".

А еще в кинотеатре Odeon проходит неделя польского кино. Показы начинаются в 19.00.

Выставки, концерты и ярмарки

В Национальном музее истории Молдовы работают ежедневные выставки — "Сокровища прошлого", "Оружие и военная техника — эволюция во времени", "Диорама "Ясско-Кишиневская операция. 1944", "История и цивилизация", "Волшебство старого коврика".

Экспонаты будущего музея воинской славы при храме св. Владимира в Кишиневе
© Sputnik / Николай Костыркин
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В Национальном музее этнографии и естественной истории открыта выставка "Природа. Человек. Культура", "Вечная красота природы".

В Национальном художественном музее открыты выставки "Александру Плэмэдялэ – 130 с момента рождения", "Ульрих Бахр – выставка живописи".

А еще в Кишиневе проходит выставка поездов. Она открыта с до 21.00 по адресу: ул. Вадул луй Водская, 21/1, второй этаж.

В воскресенье с 12.00 в ТЦ Atrium пройдет Yard Sale, а на Молдэкспо – выставка Security-2018.

В этот же день в Арт-Лабиринте проходят открытые уроки по игре на африканских барабанах.

А в Национальном дворце намечен концерт российского юмористического шоу Comedy Woman.

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