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Пенсионеры

В Молдове в несколько раз повысят пенсию некоторым категориям граждан

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Власти Молдовы взялись за перерасчет: некоторым категориям пенсионеров пересмотрят размер соцвыплаты.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Граждане Молдовы, которые работали или продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, будут получать более высокие пенсии.

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Правительство республики утвердило изменения в положение о порядке исчисления пенсии и о порядке подтверждения страхового стажа для назначения этой соцвыплаты.

Согласно проекту, пересмотр будет проводиться в несколько этапов: на первом – произойдет перерасчет пенсий, оформленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с начала 2019 года изменяются в сторону повышения выплаты для порядка двух с половиной тысяч пенсионеров, которые проработали свыше 15 лет после выхода на заслуженный отдых. Их пенсии вырастут в среднем в 2,3 раза, то есть с двух тысяч 48 леев до четырех тысяч 770 леев. А с 1 января 2020 года пересмотрят выплаты еще для пяти с половиной тысяч граждан, которые работали менее 15 лет после выхода на пенсию. Они будут получать в среднем в два раза больше, вместо тысячи 900 леев - три тысячи 765 леев.

"Люди выходят на пенсию и продолжают работать, перечисляя деньги в пенсионный фонд, но не имеют право воспользоваться перерасчетом пенсий. Сейчас граждане, которые работают на пенсии 15 лет, получили право на перерасчет этой соцвыплаты", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Силвия Раду.

Как отметил глава правительства Павел Филип, исходя из представленных данных, пенсии могут вырасти вдвое. "Это правильно, с моей точки зрения, предоставить им больше, если они много работают", - отметил премьер.

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Что касается пенсий, оформленных с 1 января 1999 по 1 января 2019 года, то их перерасчет произойдет постепенно, начиная с 2021 года по 2027-ой. В общей сложности, власти пересмотрят размер пенсии свыше 130 тысяч граждан.

Согласно местному законодательству, перерасчет пенсий может происходить не чаще, чем один раз в два года.

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