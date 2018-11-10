Невосполнимая утрата в семье ректора Славянского университета Молдовы

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Коллектив Sputnik Молдова выражает глубокое соболезнование ректору Славянского университета Татьяне Петровне Млечко и ее семье в связи со смертью матери. Мы сочувствуем вашему горю!
Тяжелая утрата постигла руководителя столичного вуза - скончалась мать ректора Славянского университета.
КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Коллектив Sputnik Молдова выражает глубокое соболезнование ректору Славянского университета Татьяне Петровне Млечко и ее семье в связи со смертью матери. Мы сочувствуем вашему горю!
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